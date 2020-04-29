В Болгарии объявили, когда начнется туристический сезон

В наступающем курортном сезоне Болгария будет сосредоточена на развитии внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 апреля - Sputnik. Болгария намерена открыть летний туристический сезон 1 июля. Такой поздний срок обусловлен кризисом, который оказывает серьезное влияние на эту отрасль экономики из-за пандемии коронавируса.

"Кризис в сфере туризма носит беспрецедентный характер. Важно объединить усилия правительства, местных властей и представителей бизнеса по выходу из этого кризиса. У Болгарии богатые туристические возможности, поэтому я надеюсь, что в конечном итоге этот кризис сделает нас всех сильнее. Подготовка начнется 15 июня, а может быть, и раньше, и мы намерены открыть летний туристический сезон 1 июля", - заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

Она подчеркнула, что туризм является важной частью болгарской экономики, и для восстановления этой сферы деятельности в 2020 году страна будет сосредоточена на развитии внутреннего туризма.

В настоящее время на европейском уровне неясно, будет ли запущен внешний туризм, поскольку в большинстве европейских стран поездки за границу запрещены. На уровне Европейской комиссии ведется поиск решений, позволяющих осуществлять внешний туризм, заявила еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян, но пока неизвестно, какое решение примут. Поэтому министр Ангелкова также заявила, что "обсуждается вопрос упрощения визового режима для традиционных гостей из Турции и России".

Туристическая деятельность в Болгарии была приостановлена ​​17 марта, а с 19 марта по распоряжению министра здравоохранения Кирилла Ананьева страна закрыла свои границы для граждан стран, затронутых коронавирусом, включая государства ЕС, кроме тех, которые осуществляют транзит через Болгарию.

Николина Ангелкова сообщила, что планы восстановления туризма будут представлены в ближайшее время рабочей группе по борьбе с COVID-19. Отели, рестораны и кафе на курортах Болгарии будут работать в соответствии с противоэпидемическими мерами.

Болгария является одним из любимых направлений молдавских туристов, но пока никто не может сказать, смогут ли они выезжать за границу этим летом, чтобы отдохнуть и путешествовать.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом жителей Болгарии составляет тысячу 399 человек, в то время как 58 человек погибли и еще 222 выздоровели.

Влияние пандемического кризиса на туризм в Молдове

Как ранее отмечал министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян, драматическая ситуация в туристическом секторе затрагивает не только операторов, но и туристов.

Экономические агенты в сфере туризма в середине марта направили властям декларацию и предложили утвердить пакет мер, которые должны обезопасить предпринимателей от финансового краха. Документ с соответствующими предложениями подписали шесть организаций.

"Пандемический кризис сильно ударил не только по туристическим агентствам нашей страны, но и в целом по отрасли во всем мире. Мы проанализировали предложения, поступившие от туристических агентств, меры, которые приняли другие страны в подобной ситуации, а также желание туристов вернуть свои деньги или перенести отпуск", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в этой ситуации важно помочь туристическому бизнесу выжить, а также застраховать молдавских граждан.

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