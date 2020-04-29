Пока все спали: обращение Кику и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на многие виды экономической деятельности, культурную и религиозную сферы. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам премьера представители церкви в последнее время часто обращались в правительство с различными запросами.

"Хочу поблагодарить служителей религиозных культов Молдовы за понимание и поддержку усилий правительства по защите здоровья людей в это беспрецедентное кризисное время", - подчеркнул Кику.

В то же время глава кабмина добавил, что "пандемия еще не прошла и правительство сохранит некоторые ограничительные меры, в том числе это касается религиозной деятельности".

"Правила четкие и их должны соблюдать все граждане. Они приняты для защиты здоровья и жизни людей", - заключил Кику.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,1 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 116 тысяч 992 человека. Из них 928 тысяч 930 человек выздоровели, 217 тысяч 183 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (миллион 12 тысяч 583). Следом идут Испания (232 тысячи 128) и Италия (201 тысяча 505).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (169 тысяч 53), Великобритания (162 тысячи 350), Германия (159 тысяч 912), Турция (114 тысяч 653), Россия (93 тысячи 558), Иран (92 тысячи 584) и Китай (83 тысячи 940).

В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 616 заболевших, на Украине - 9 тысяч 410, а в Молдове - 3 тысячи 638.

Плановый полет Ту-160

Два стратегических Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции, сообщает Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.

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