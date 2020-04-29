Пока все спали: обращение Кику и ситуация с коронавирусом

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на многие виды экономической деятельности, культурную и религиозную сферы. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети Facebook.
По словам премьера представители церкви в последнее время часто обращались в правительство с различными запросами.
"Хочу поблагодарить служителей религиозных культов Молдовы за понимание и поддержку усилий правительства по защите здоровья людей в это беспрецедентное кризисное время", - подчеркнул Кику.
В то же время глава кабмина добавил, что "пандемия еще не прошла и правительство сохранит некоторые ограничительные меры, в том числе это касается религиозной деятельности".
"Правила четкие и их должны соблюдать все граждане. Они приняты для защиты здоровья и жизни людей", - заключил Кику.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,1 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 116 тысяч 992 человека. Из них 928 тысяч 930 человек выздоровели, 217 тысяч 183 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (169 тысяч 53), Великобритания (162 тысячи 350), Германия (159 тысяч 912), Турция (114 тысяч 653), Россия (93 тысячи 558), Иран (92 тысячи 584) и Китай (83 тысячи 940).
В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 616 заболевших, на Украине - 9 тысяч 410, а в Молдове - 3 тысячи 638.
Плановый полет Ту-160
Два стратегических Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции, сообщает Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.
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