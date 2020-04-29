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Ион Кику

Пока все спали: обращение Кику и ситуация с коронавирусом

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200429/30058978/Poka-vse-spali-obraschenie-Kiku-i-situatsiya-s-koronavirusom.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на многие виды экономической деятельности, культурную и религиозную сферы. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети Facebook. 

По словам премьера представители церкви в последнее время часто обращались в правительство с различными запросами.

"Хочу поблагодарить служителей религиозных культов Молдовы за понимание и поддержку усилий правительства по защите здоровья людей в это беспрецедентное кризисное время", - подчеркнул Кику.

В то же время глава кабмина добавил, что "пандемия еще не прошла и правительство сохранит некоторые ограничительные меры, в том числе это касается религиозной деятельности".

"Правила четкие и их должны соблюдать все граждане. Они приняты для защиты здоровья и жизни людей", - заключил Кику.

 

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,1 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 116 тысяч 992 человека. Из них 928 тысяч 930 человек выздоровели, 217 тысяч 183 погибли.

Беременная женщина
© CC0 / Photo by freestocks on Unsplash / Any day now
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На первой строчке по числу заболевших остаются США (миллион 12 тысяч 583). Следом идут Испания (232 тысячи 128) и Италия (201 тысяча 505).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (169 тысяч 53), Великобритания (162 тысячи 350), Германия (159 тысяч 912), Турция (114 тысяч 653), Россия (93 тысячи 558), Иран (92 тысячи 584) и Китай (83 тысячи 940).

В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 616 заболевших, на Украине - 9 тысяч 410, а в Молдове - 3 тысячи 638.

Плановый полет Ту-160

Два стратегических Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции, сообщает Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.

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