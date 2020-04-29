Власти России продлили запрет на въезд иностранцев в страну

Такая мера, считают в правительстве, позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Ограничения на въезд в Россию для иностранцев продлят до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, заявил премьер министр страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что изначально запрет на въезд был установлен до 30 апреля, однако меры необходимо продлить.

"Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что ограничения на въезд в Россию не коснутся иностранцев, которые занимаются в стране наладкой и техобслуживанием импортного оборудования. В частности тех специалистов, которые занимаются в стране наладкой и техобслуживанием импортного оборудования.

По мнению главы правительства, такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее правительство России временно ограничило въезд на свою территорию иностранных граждан, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране.

Заперт на въезд вступил в силу 18 марта и был предусмотрен до 30 апреля.

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