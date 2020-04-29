Оставайся дома – слушай джаз и поддержи врачей на Sputnik Беларусь

В марафоне примут участие звезды и легенды мирового джаза, известные вокалисты, музыканты, оркестры и ансамбли из России, Беларуси, Германии и других стран.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Самоизоляция и ограничение контактов в настоящее время – это мера предосторожности и способ уберечь себя, близких и родных от инфекции.

Но это не преграда для творчества, и благодаря современным технологиям у зрителей и музыкантов есть уникальная возможность встречаться онлайн.

Во Всемирный день джаза (который отмечается 30 апреля) в рамках онлайн-фестиваля #БЕЗАНТРАКТА пройдет JazzМарафон в поддержку врачей!

Каждый день врачи совершают настоящий подвиг. Они трудятся на передовой борьбы с коронавирусом. Лучшее, что все слушатели и зрители могут сделать для них, – оставаться дома. А в Международный день джаза для этого есть особый повод.

Джазовая классика, золотые мелодии эпохи свинга, авангард и популярные композиции ворвутся во все дома. Настоящее путешествие в мир джаза начнется в 15:00 и продлится до самого вечера.

В марафоне примут участие звезды и легенды мирового джаза, известные вокалисты, музыканты, оркестры и ансамбли из России, Беларуси, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Турции, США и Эстонии. Хедлайнерами и специальными гостями проекта станут: Давид Голощекин, Игорь Бутман, Сергей Жилин, Владимир Волков, Дебора Браун, Кэтрин Рассел, Интарс Бусулис. Ведущий марафона – заслуженный деятель искусств России, автор первой российской джазовой энциклопедии Владимир Фейертаг.

Во время телемоста с Минском в пресс-центре информационного агентства и радио Sputnik Беларусь выступят лучшие белорусские джазовые бэнды:

16:30 – "Квартет Павла Орлова"

18:30 – "Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской"

20:30 – "VIP Jazz Андрея Славинского"

Трансляция марафона будет вестись на сайте и в группе ВКонтакте Фонтанки.ру

Выступления белорусских коллективов можно будет посмотреть вживую на сайте Sputnik Беларусь.

Ранее в рамках совместного проекта информационного агентства и радио Sputnik Беларусь и Fontanka.ru на онлайн-фестивале #БЕЗАНТРАКТА успешно прошел живой полуторачасовой концерт легендарного белорусского государственного ансамбля "Песняры".