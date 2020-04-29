В МИДе РФ осудили попытки США стереть грань между разными видами ядерного оружия

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок вне зависимости от характеристик ее оснащения будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. США пытаются размыть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, заявила в среду представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в МИДЕ обратили внимание на статью на сайте Госдепа, посвященную созданию в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2.

"Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь, "наращивания ядерного потенциала России и Китая". Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, таким образом США целенаправленно пытаются стереть грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что это неизбежно ведет к понижению ядерного порога. Захарова подчеркнула, что об этом говорят и сами представители американского академического сообщества и даже конгресса США.

Представитель МИД подчеркнула, что любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок вне зависимости от характеристик ее оснащения будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.

"Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала, вот все, кому хочется это сделать, должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России", – подытожила Захарова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova