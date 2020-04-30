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Пока все спали: новое землетрясение, статистика по коронавирусу и авиасообщение

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200430/30073314/poka-vse-spali-novoe-zemletryasenie-i-statistika-po-koronavirusu.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Утром в четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 05.54, а магнитуда составила 3,3. Очаг залегал на глубине 148 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в апреле в Румынии зарегистрировали 31 землетрясение. Самое сильное из них было 25 апреля, когда магнитуда составила 5.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 3,2 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.10 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 194 тысячи 523 человека. Из них 973 тысячи 371 человек выздоровели, 227 тысяч 659 погибли.

Беременная женщина
© CC0 / Photo by freestocks on Unsplash / Any day now
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На первой строчке по числу заболевших остаются США (миллион 39 тысяч 909). Следом идут Испания (236 тысяч 899) и Италия (203 тысячи 591).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (166 тысяч 543), Великобритания (166 тысяч 441), Германия (151 тысяча 539), Турция (117 тысяч 589), Россия (99 тысяч 399), Иран (93 тысячи 657) и Китай (83 тысячи 944).

В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 978 заболевших, на Украине - 9 тысяч 866, а в Молдове - 3 тысячи 771.

Когда возобновится авиасообщение

Четкого понимания, когда может возобновиться международное авиасообщение, нет ни у кого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы можем прогнозировать с вами все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого", - сказал Песков в эфире RTVI.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы

Знаменитый актер Том Хэнкс, излечившийся от COVID-19, и его супруга стали донорами плазмы после сообщений о том, что в их крови есть антитела.

Актер опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, на которой показан пакет с плазмой.

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Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

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