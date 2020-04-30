Пока все спали: новое землетрясение, статистика по коронавирусу и авиасообщение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Утром в четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 05.54, а магнитуда составила 3,3. Очаг залегал на глубине 148 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в апреле в Румынии зарегистрировали 31 землетрясение. Самое сильное из них было 25 апреля, когда магнитуда составила 5.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 3,2 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.10 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 194 тысячи 523 человека. Из них 973 тысячи 371 человек выздоровели, 227 тысяч 659 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (миллион 39 тысяч 909). Следом идут Испания (236 тысяч 899) и Италия (203 тысячи 591).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (166 тысяч 543), Великобритания (166 тысяч 441), Германия (151 тысяча 539), Турция (117 тысяч 589), Россия (99 тысяч 399), Иран (93 тысячи 657) и Китай (83 тысячи 944).

В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 978 заболевших, на Украине - 9 тысяч 866, а в Молдове - 3 тысячи 771.

Когда возобновится авиасообщение

Четкого понимания, когда может возобновиться международное авиасообщение, нет ни у кого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы можем прогнозировать с вами все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого", - сказал Песков в эфире RTVI.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы

Знаменитый актер Том Хэнкс, излечившийся от COVID-19, и его супруга стали донорами плазмы после сообщений о том, что в их крови есть антитела.

Актер опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, на которой показан пакет с плазмой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) 29 Апр 2020 в 10:06 PDT

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