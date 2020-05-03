В США заявили о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В США есть "достоверные доказательства" того, что то Китай скрывал ситуацию с коронавирусом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Политик подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и другие американские чиновники не просто так обвиняют Китай в распространении коронавируса. У них есть неоспоримые доказательства этого факта.

"Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично", - сказал Помпео в интервью телеканалу ABC, передает РИА Новости.

Госсекретарь США обвинил власти Китая в проведении "классической коммунистической кампании по дезинформации". Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время", - добавил госсекретарь.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

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