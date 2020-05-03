Россия увеличила производство препаратов для лечения коронавируса

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что промышленность страны нарастила объемы произвоства тех препаратов, которые оказались эффективными в лечении новой коронавирусной инфекции.

"Те препараты, которые уже себя зарекомендовали при лечении коронавирусной инфекции, они используются сегодня, промышленность нарастила объемы, в том числе те препараты, которые поступали из-за рубежа…, отечественная промышленность - это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, они их очень быстро стали выводить на рынок", - заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"И мы вошли в период … клинических испытаний, клинических исследований для импортозамещения, ну, мы же понимаем, что такое количество заболевших по всему миру ни одна фармпромышленность и медпромышленность не способна была заранее подготовиться к такой ситуации. Поэтому - мобилизация тоже до определенного уровня. Поэтому диверсификация и новые производственные площадки - важный элемент, и это включилось", - добавил министр.

Мурашко сообщил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.

"Ограничительные мероприятия – они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", - сказал министр.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova