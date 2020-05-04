Пока все спали: возобновление ряда видов деятельности и иммунитет к COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. С 4 мая в Молдове возобновляются еще некоторые виды деятельности, а бюджетники начинают работать в специальном режиме.

Также с понедельника возобновляется работа общественного транспорта в Кишиневе в привычном режиме. Но есть одно нововведение – все пассажиры в обязательном порядке должны быть в защитных масках.

При этом важно в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,5 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 507 тысяч 53 человека. Из них миллион 125 тысяч 308 человек выздоровели, 247 тысяч 475 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 158 тысяч 41). Следом идут Испания (217 тысяч 466) и Италия (210 тысяч 717).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (187 тысяч 842), Франция (168 тысяч 925), Германия (165 тысяч 664), Россия (134 тысячи 687), Турция (126 тысяч 45), Бразилия (101 тысяча 826) и Иран (97 тысяч 424).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 13 тысяч 163 зараженных, на Украине - 11 тысяч 913, а в Молдове - 4 тысячи 121.

Иммунитет к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.

По словам Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 - это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. "Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней", - отметил он.

По словам профессора, должный иммунитет, обеспечивающий защиту от инфекции, может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не оказывается разрешающего количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела.

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