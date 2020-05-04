В многих странах Европы ослабили режим самоизоляции

Общее количество заразившихся COVID-19 в мире на 4 мая превысило 3,5 миллиона человек. От эпидемии коронавируса больше всего пострадали США

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Во многих странах и городах Европы заметно смягчили карантин, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Daily Mail.

Так, в Италии, которая больше всех из европейских стран пострадала от пандемии COVID-19, возобновили работу производства и строительные компании, разрешена торговля оптовых продавцов, а также кафе и баров, работающих "на вынос".

Жителям Италии разрешили свободно передвигаться по городам, чтобы навестить своих родственников. Правда, при этом необходимо соблюдать дистанцию и использовать маски. Открылись городские парки и скверы.

В соседней Германии постепенно начали открываться школы, а в Австрии за парты сели ученики старших классов.

Что касается Испании и Португалии, то там открылись магазины, а также парикмахерские, правда – по предварительной записи. Однако, есть и строгие ограничения – дом нельзя покидать без маски. В противном случае придется заплатить штраф в размере 350 евро.

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