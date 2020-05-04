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Евросоюз собрал 7,4 млрд евро на борьбу с COVID-19

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200504/30126790/Evrosoyuz-sobral-74-mlrd-evro-na--borbu-s-COVID-19.html

С предложением провести онлайн-марафон доноров ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Еврокомиссия в ходе международного донорского онлайн-форума "Глобальный ответ на коронавирус" всего за 3 часа сумела собрать сумму в 7,4 миллиарда евро для общемировой борьбы с COVID-19, передает РИА Новости.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Государство выделяет миллиард леев для борьбы с COVID-19

С предложением провести онлайн-марафон доноров ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в качестве первого этапа для финансирования международных разработок вакцины, лекарств и систем диагностики потребуется 7,5 миллиарда евро.

Евросоюз в свою очередь обещал 1 миллиард евро в общемировой вклад, из которого в ближайшее время начнется финансирование научных разработок. Деньги пожертвовали как государства, так и представители бизнеса, финансовые и научно-исследовательские организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 240 тысяч человек скончались.

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