США ищет дополнительные хранилища для заполнения стратегического резерва нефти

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Нефтяные котировки 4 мая начали снижение с открытием биржевых торгов в понедельник на фоне заявления администрации президента США о возможном увеличении таможенных пошлин на товары из Китая.

Отмечается, что негативные ожидания и опасения касательно обострения отношений США и КНР подкрепляются после заявлений американской стороны по коронавирусу. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть".

Вместе с тем, Америка ищет дополнительные емкости для заполнения стратегического резерва нефти. Об этом, заявил Fox Business глава Минфина США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

"Знаю, что он ищет больше емкостей, в то время как президент США нацелен на это (заполнить стратегические резервы), и мы ищем способы поддержать нашу нефтяную индустрию", - сказал Мнучин.

В конце апреля американские нефтяные компании, у которых уже нет места для хранения сырья, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR). В апреле в резерв было поставлено 1,1 миллиона баррелей.

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки - до самого низкого с 1995 года уровня.

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