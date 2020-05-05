Пока все спали: патенты для иностранцев, коронавирус, награда Ким Чен Ына

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. С 5 мая в России вступил в силу закон, позволяющий иностранным гражданам, работающим в РФ по патенту, многократно продлевать его, не покидая страну. Норма касается иностранцев, которые въехали на территорию России в безвизовом порядке.

Ранее патент выдавался иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления. Таким образом, указанная категория иностранцев могла осуществлять трудовую деятельность на территории России без выезда в течение двух лет. Теперь закон исключает норму, разрешающую иностранцу обратиться за переоформлением патента только один раз.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 3,6 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 584 тысячи 118 человек. Из них миллион 167 тысяч 883 человека выздоровели, 251 тысяча 562 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 180 тысяч 634). Следом идут Испания (218 тысяч 11) и Италия (211 тысяч 938).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (191 тысяча 832), Франция (169 тысяч 583), Германия (166 тысяч 152), Россия (145 тысячи 268), Турция (127 тысяч 659), Бразилия (108 тысяч 620) и Иран (98 тысяч 647).

Награда Ким Чен Ына

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 13 тысяч 512 зараженных, на Украине - 12 тысяч 331, а в Молдове - 4 тысячи 248.

Глава КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике, сообщило посольство РФ в КНДР в Facebook.

"В соответствии с указом президента РФ, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении.

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