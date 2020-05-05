Президент США анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. США через некоторое время весьма определенно сообщат о происхождении коронавируса. Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, сообщает издание "Известия" с ссылкой на Reuters.

По его словам, власти в ближайшее время опубликуют подробный отчет, точных сроков он не назвал. Трамп добавил, что не разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином по теме источника коронавируса.

"Мы будем очень четко отчитываться в течение определенного периода времени", — сказал Трамп.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

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