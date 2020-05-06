Пока все спали: заявление Додона, коронавирус в мире и цена нефти

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. В Молдове много святых мест, посвященных Георгию Победоносцу, отметил президент республики Игорь Додон, поздравляя всех, кто носит это имя, с праздником.

По словам Додона, "православная церковь чествует сегодня Святого великомученика Георгия Победоносца, одного из самых известных и почитаемых святых в христианстве".

Президент напомнил, что святой великомученик Георгий был бесстрашным борцом христианской веры против язычества. Этот воин из Древнего Рима отдал свою жизнь за Христа, и с тех пор его чествуют как покровителя армии тех, кто любит Господа Нашего.

"Святого Георгия чтил даже господарь Святой Штефан Великий, ведь лик Георгия был изображен на боевом знамени. В нашей стране много святых мест, посвященных этому защитнику истинной веры. По этому случаю искренне поздравляю всех священников, духовенство и прихожан тех церквей, которые носят имя Святого Георгия, а также всех, кто наречен этим именем", - написал президент в Facebook.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,6 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 663 тысячи 911 человек. Из них миллион 199 тысяч 314 человек выздоровели, 257 тысяч 288 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 204 тысячи 475). Следом идут Испания (219 тысяч 329) и Италия (213 тысяч 13).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (196 тысяча 243), Франция (170 тысяч 688), Германия (167 тысяч 7), Россия (155 тысячи 370), Турция (129 тысяч 491), Бразилия (115 тысяч 953) и Иран (99 тысяч 970).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 13 тысяч 873 зараженных, на Украине - 12 тысяч 697, а в Молдове - 4 тысячи 363.

Влияние цены нефти

Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба", - сказал министр.

При этом он сообщил, что министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova