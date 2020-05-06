Пока все спали: заявление Додона, коронавирус в мире и цена нефти

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. В Молдове много святых мест, посвященных Георгию Победоносцу, отметил президент республики Игорь Додон, поздравляя всех, кто носит это имя, с праздником.
По словам Додона, "православная церковь чествует сегодня Святого великомученика Георгия Победоносца, одного из самых известных и почитаемых святых в христианстве".
Президент напомнил, что святой великомученик Георгий был бесстрашным борцом христианской веры против язычества. Этот воин из Древнего Рима отдал свою жизнь за Христа, и с тех пор его чествуют как покровителя армии тех, кто любит Господа Нашего.
"Святого Георгия чтил даже господарь Святой Штефан Великий, ведь лик Георгия был изображен на боевом знамени. В нашей стране много святых мест, посвященных этому защитнику истинной веры. По этому случаю искренне поздравляю всех священников, духовенство и прихожан тех церквей, которые носят имя Святого Георгия, а также всех, кто наречен этим именем", - написал президент в Facebook.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,6 миллиона человек.
К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 663 тысячи 911 человек. Из них миллион 199 тысяч 314 человек выздоровели, 257 тысяч 288 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (196 тысяча 243), Франция (170 тысяч 688), Германия (167 тысяч 7), Россия (155 тысячи 370), Турция (129 тысяч 491), Бразилия (115 тысяч 953) и Иран (99 тысяч 970).
В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 13 тысяч 873 зараженных, на Украине - 12 тысяч 697, а в Молдове - 4 тысячи 363.
Влияние цены нефти
Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба", - сказал министр.
При этом он сообщил, что министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше
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