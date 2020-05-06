Дональд Трамп рассказал, почему по ночам он не может уснуть

Президент США обратился ко всем американцам, потерявшим близких во время пандемии COVID-19, сказав, что любит их.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Глава американского Белого дома Дональд Трамп рассказал, что ночами не может уснуть - думает о тех людях, которые умерли от последствий заражения Covid-19. Об этом президент США заявил в интервью ABC News.

По состоянию на 6 мая, число заразившихся вирусом COVID-19 в США 1,24 млн человек, а число жертв пандемии коронавируса уже больше 72 тысяч.

"Мне не спится по ночам, так как постоянно думаю об этом. У нас есть враг, и мы должны его победить", - сказал Трамп. Он обратился ко всем американцам, потерявшим близких во время пандемии COVID-19, сказав, что любит их.

Ранее, во время посещения фабрики в Аризоне по изготовлению защитных масок Трамп заявил, что оперативная группа по борьбе с распространением коронавируса во главе с вице-президентом Майклом Пенсом прекратит работу в ближайшие недели.

Ранее Трамп заявил, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил "ужасную ошибку" и попытался ее скрыть.

Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Предположения о том, что коронавирус COVID-19 был утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань и Китай намеренно его создал, не являются научно обоснованными и абсурдны, заявил на пресс-конференции в Женеве в среду постпред Китая при женевском отделении ООН Чень Сюй. По его словам, в то время как все мировое сообщество объединилось в борьбе с пандемией, появляются некоторые слухи, часть из них абсурдны и смешны, в том числе и обвинения в том, что Китай скрывал вспышку.

Чень Сюй заявил, что предположения о том, что этот коронавирус нового типа был из лаборатории в Ухани не являются научно обоснованными.

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