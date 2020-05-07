Пока все спали: землетрясение, ситуация с коронавирусом, решение Трампа

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Рано утром в четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 04.32, а магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 98 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в мае в Румынии зарегистрировали 8 землетрясений. Два самых сильных в этом месяце 2020 года произошли накануне, когда магнитуда толчков составила 3,6 и 3,7. Что касается самого сильного землетрясения этой весны, то его приборы сейсмологов зарегистрировали 25 апреля. Тогда магнитуда составила 5, а толчки ощутили и жители Молдовы.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,7 миллиона человек.

К 08.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 755 тысяч 341 человек. Из них миллион 245 тысяч 418 человек выздоровели, 263 тысячи 831 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 228 тысяч 603). Следом идут Испания (220 тысяч 325) и Италия (214 тысяч 357).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (202 тысячи 359), Франция (174 тысячи 224), Германия (168 тысяч 162), Россия (165 тысяч 929), Турция (131 тысяча 744), Бразилия (126 тысяч 611) и Иран (101 тысяча 605).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 14 тысяч 107 зараженных, на Украине - 13 тысяч 184, а в Молдове - 4 тысячи 476.

Новое правительство в Ираке

Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.

"Правительство аль-Каземи получило вотум доверия парламента", - передает агентство.

При этом отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел, сообщает INA. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли и сельского хозяйства, а также министра по делам миграции.

Решение Трампа

Президент США Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана", - говорится в заявлении.

Трамп считает, что резолюция конгресса основывается на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была "полностью разрешена (американским) законом".

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