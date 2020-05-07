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Сейсмограф

Пока все спали: землетрясение, ситуация с коронавирусом, решение Трампа

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200507/30160806/poka-vse-spali-zemletryasenie-situatsiya-s-koronavirusom-reshenie-trumpa.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Рано утром в четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 04.32, а магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 98 километров.

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в мае в Румынии зарегистрировали 8 землетрясений. Два самых сильных в этом месяце 2020 года произошли накануне, когда магнитуда толчков составила 3,6 и 3,7. Что касается самого сильного землетрясения этой весны, то его приборы сейсмологов зарегистрировали 25 апреля. Тогда магнитуда составила 5, а толчки ощутили и жители Молдовы.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,7 миллиона человек.

К 08.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 755 тысяч 341 человек. Из них миллион 245 тысяч 418 человек выздоровели, 263 тысячи 831 погибли.

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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 228 тысяч 603). Следом идут Испания (220 тысяч 325) и Италия (214 тысяч 357).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (202 тысячи 359), Франция (174 тысячи 224), Германия (168 тысяч 162), Россия (165 тысяч 929), Турция (131 тысяча 744), Бразилия (126 тысяч 611) и Иран (101 тысяча 605).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 14 тысяч 107 зараженных, на Украине - 13 тысяч 184, а в Молдове - 4 тысячи 476.

Новое правительство в Ираке

Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.

"Правительство аль-Каземи получило вотум доверия парламента", - передает агентство.

При этом отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел, сообщает INA. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли и сельского хозяйства, а также министра по делам миграции.

Решение Трампа

Флаг Соединённых Штатов Америки
© Sputnik / Станислав Савельев
От убийства Сулеймани - до санкций: хроника кризиса в отношениях США и Ирана
Президент США Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана", - говорится в заявлении.

Трамп считает, что резолюция конгресса основывается на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была "полностью разрешена (американским) законом".

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