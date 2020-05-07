Пока все спали: землетрясение, ситуация с коронавирусом, решение Трампа

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Рано утром в четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 04.32, а магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 98 километров.
Всего в мае в Румынии зарегистрировали 8 землетрясений. Два самых сильных в этом месяце 2020 года произошли накануне, когда магнитуда толчков составила 3,6 и 3,7. Что касается самого сильного землетрясения этой весны, то его приборы сейсмологов зарегистрировали 25 апреля. Тогда магнитуда составила 5, а толчки ощутили и жители Молдовы.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,7 миллиона человек.
К 08.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 755 тысяч 341 человек. Из них миллион 245 тысяч 418 человек выздоровели, 263 тысячи 831 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (202 тысячи 359), Франция (174 тысячи 224), Германия (168 тысяч 162), Россия (165 тысяч 929), Турция (131 тысяча 744), Бразилия (126 тысяч 611) и Иран (101 тысяча 605).
В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 14 тысяч 107 зараженных, на Украине - 13 тысяч 184, а в Молдове - 4 тысячи 476.
Новое правительство в Ираке
Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.
"Правительство аль-Каземи получило вотум доверия парламента", - передает агентство.
При этом отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел, сообщает INA. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли и сельского хозяйства, а также министра по делам миграции.
Решение Трампа
"Сегодня я наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана", - говорится в заявлении.
Трамп считает, что резолюция конгресса основывается на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была "полностью разрешена (американским) законом".
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