RT: США выделяют Балканам деньги на информационную борьбу с РФ

По данным RT, программа "TechCamp в Косове" состоит из двух компонентов - трехдневного семинара и последующих мероприятий.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Госдепартамент США выделит 140 тысяч долларов на помощь балканским государствам в информационной борьбе с Россией. С таким документом ознакомился RT.

"Госдеп США выделит 140 тысяч долларов на помощь балканским государствам в борьбе с "дезинформацией", в том числе "российской"... Как уточняется в тендерной документации, средства будут выделены через посольство в Приштине на реализацию программы "TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

В тексте документа сказано, что "цель программы "TechCamp в Косове" — укрепить доверие общественности к свободной прессе и демократическим институтам, помогая участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты".

RT пишет, что мероприятие, по информации, следующей из документа, будет носить региональный характер. Его "целевая аудитория" — слушатели из Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении. В их число, как сообщается, должны входить официальные представители местных правительств, журналисты, а также медиаинфлюенсеры.

По данным RT, программа состоит из двух компонентов - трехдневного семинара и последующих мероприятий.

"Компонент 1 предполагает проведение в Пече с 19 по 21 ноября 2020 года трехдневного семинара с участием как минимум 45 слушателей. Компонент 2 предусматривает ряд последующих мероприятий, в том числе присуждение вспомогательных грантов, а также программу обмена", — отмечается в документе.

Также рассматриваемая программа предполагает достижение в перспективе ряда целей. В качестве одной из них заявлено "противодействие российской дезинформации".

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