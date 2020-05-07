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Самолет Су-35

Китай собирается приобрести у России истребители Су-35

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200507/30167664/Kitay-sobiraetsya-priobresti-u-Rossii-istrebiteli-Su-35.html

КНР уже закупил у России 24 истребителя Су-35, а от Турции пока заявок на приобретение этих самолетов не поступало.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев не исключил, что Китай может закупить у РФ истребители Су-35.

F-35.
© AP Photo / Ariel Schalit
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"У нас с Китаем реализуется широкая программа по авиадвигателям. Помимо этого, не исключена возможность дополнительных закупок Китаем истребителей Су-35", - сказал Шугаев в интервью журналу "Национальная оборона".

Шугаев добавил также, что по этому вопросу уже ведутся переговоры с Турцией, "хотя и не очень активные".

Он затруднился ответить, когда будет подписан контракт.

Российский истребитель Су-35 относится к поколению 4++. По мнению американских экспертов, этот самолёт дешевле эксплуатировать, и он может нести более высокую полезную нагрузку по вооружению по сравнению с китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20. Кроме того, Су-35 — это сверхманёвренная боевая машина: данная характеристика обеспечивается наличием у него двигателей с управляемым вектором тяги.

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