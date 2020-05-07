Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы и обсудили другие темы

В ходе беседы главы обеих стран обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, обсудили предпринимаемые меры борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Лидер России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля".

В ходе беседы главы обеих стран обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, обсудили предпринимаемые меры борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.

Президенты переговорили о контроле над вооружением. Трамп подчеркнул, что США привержены эффективному контролю с участием России и Китая и готовы к дальнейшим обсуждениям, чтобы избежать "дорогостоящей гонки вооружений".

Президенты США и России также поговорили о предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчёркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - говорится в сообщени.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

Сообщается также, что Путин и Трамп обсудили ситуацию на рынке нефти.

"Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового согла­шения "ОПЕК плюс", которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", - говорится в сообщении.

В целом, характеризуя состоявшийся разговор, главы государств отметили, что он носил содержательный и конструктивный характер. "Подтверждена важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях", - заключили в пресс-службе Кремля.

В Белом доме добавили, что Трамп вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений", - сообщил представитель администрации американского президента Джадд Дир.

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