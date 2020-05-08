Пока все спали: декларация Pro Moldova, ситуация с коронавирусом и биткоин

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КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova обнародовала декларацию, в которой выразила намерение создать антиправительственный блок. Соответствующий документ опубликовал в пятницу Андриан Канду.

В тексте говорится, что депутаты хотят видеть в этом блоке не только парламентские группы и фракции, представляющие оппозицию, но и депутатов из парламентского большинства.

В декларации также выражено намерение утверждения нового правительства.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3,8 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 846 тысяч 949 человек. Из них миллион 285 тысяч 839 человек выздоровели, 269 тысяч 584 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 256 тысяч 972). Следом идут Испания (221 тысяча 447) и Италия (215 тысяч 858).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (207 тысяч 977), Россия (177 тысяч 160), Франция (174 тысячи 918), Германия (169 тысяч 430), Бразилия (135 тысяч 773), Турция (133 тысячи 771) и Иран (103 тысячи 135).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 14 тысяч 499 зараженных, на Украине - 13 тысяч 691, а в Молдове - 4 тысячи 605.

Стоимость биткоина

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые с 19 февраля превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов, увеличиваясь вслед за другими рисковыми активами, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, в ночь на пятницу биткоин дорожал на 7,22%, до 9 тысяч 945 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос на 8,43%, до 9 тысяч 918 долларов. В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 10 тысяч 67 тысячи долларов.

Совместное заявление послов

Послы стран СНГ в Вашингтоне приняли совместное заявление к Дню Победы. Документ подписали посол России в США Анатолий Антонов, послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Туркменистана.

"Семьдесят пять лет назад представители Объединенных наций спасли мир от страшной угрозы – нацизма. Народы СССР, оказав беспримерное героическое сопротивление, не только выстояли в чудовищной схватке с врагом в годы Великой Отечественной войны, но и ценой десятков миллионов жизней обеспечили мирное будущее последующим поколениям", - заявили послы.

В тексте подчеркивается, что "в победном 1945 году мир с восхищением и искренней признательностью смотрел на воинов-освободителей". "Наш общий долг – хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, чтить и передавать через поколения память об уроках и жертвах Второй мировой войны, о каждом, кто боролся с нацизмом и фашизмом во имя независимости, спасения от порабощения и уничтожения целых стран и народов, уважения человеческого достоинства, торжества идеалов свободы и равенства", - говорится в заявлении.

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