Пока вы спали: поздравление Ким Чен Ына, "фаза к величию" и открытие Болгарии

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КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с поздравлениями по случаю 75-летия Победы, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

"По случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне шлю горячее поздравление и теплый привет от имени правительства и народа КНДР вам, дружественному правительству и народу вашей страны", — говорится в телеграмме.

Также там отмечается, что 75 лет тому назад российская армия проявила "беспримерный героизм и самоотверженность", что позволило победить в войне с фашизмом, который угрожал судьбе человечества.

Выход из карантина

Уже на следующей неделе Болгария откроется для туристов. Как заявила местным СМИ министр туризма этой страны Николина Ангелкова, София снимет запрет на туристические поездки по стране 13 мая, также начнут открываться отели.

"С 13 мая, с отменой чрезвычайного положения, мой приказ, запрещающий поездки с целью туризма, также будет отменен. Мы предоставили возможность ресторанам и заведениям, у которых есть открытые террасы и зоны, работать", - сказала министр.

С этой целью мы дали возможность работать ресторанам и заведениям, имеющим открытые веранды и площади. Будет дана возможность работать и всем местам для размещения туристов, в основном домам для гостей, небольшим отелям, которые отвечают необходимым требованиям“, - объяснила министр.

Концессионеры пляжей получат компенсацию за бесплатные зонты и шезлонги этим летом, объявила Ангелкова. Однако, некоторые из них не хотят снижать цены на пляжные принадлежности пока не будут определены ясные критерии размещения туристов, дополнила она.

"А следующий год будет грандиозным..."

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, страна с экономической точки зрения уже вступает в фазу "перехода к величию", передает РИА Новости с ссылкой на американские СМИ.

"Фаза перехода к величию – это именно то, где мы находимся сейчас, и то, и что мы начинаем. Я склонен называть это переходом к величию. А следующий год для нашей страны будет грандиозным", - сказал президент журналистам.

По словам Трампа, у следующего года есть все шансы, чтобы стать самым лучшим с экономической точки зрения в истории, поскольку что будет огромный всплеск спроса.

По словам американского лидера, он ожидает, что все вернется на свое место.

В третьем квартале, по словам Трампа, ожидается переход, который "покажет весьма интересные цифры", а вот 4-й квартал для страны будет "очень хорошим и даже лучше".

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