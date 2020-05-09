Генсек ООН: жертвы, которые понес советский народ, не должны быть забыты

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства прекратить конфликты, он напомнил, что главная цель Организации Объединенных Наций - избавить грядущие поколения от бедствий войны".

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что памятные мероприятия в этом году напоминают о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны за победу.

По его словам, Вторая мировая война была "временем невероятных зверств и потери человечности".

Она нанесла тяжелый урон многим странам, включая республики бывшего СССР, в которых было наибольшее число жертв.

Война коснулось почти каждой семьи, напомнил генсек ООН.

Гутерреш также добавил, что из-за трагедии Второй мировой войны международное сообщество объединилось и решило создать

Организацию Объединенных Наций для укрепления международного мира и безопасности.

"Как напоминает нам Устав ООН, главная цель Организации Объединенных Наций - "избавить грядущие поколения от бедствий войны", - сказал генсек.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства прекратить все конфликты и объединиться для борьбы с коронавирусом.

Он заявил, что хотя за последние 75 лет третьей мировой войны не случилось, конфликты все еще продолжаются во многих частях мира.

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