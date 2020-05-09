18:52 09 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш

Генсек ООН: жертвы, которые понес советский народ, не должны быть забыты

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
35 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200509/30198174/Gensek-OON-zhertvy-kotorye-pones-sovetskiy-narod-ne-dolzhny-byt-zabyty.html

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства прекратить конфликты, он напомнил, что главная цель Организации Объединенных Наций - избавить грядущие поколения от бедствий войны".

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.

© AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
Почему Германия выступила против восточноевропейского ревизионизма

Он отметил, что памятные мероприятия в этом году напоминают о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны за победу.

По его словам, Вторая мировая война была "временем невероятных зверств и потери человечности".

Она нанесла тяжелый урон многим странам, включая республики бывшего СССР, в которых было наибольшее число жертв.

Война коснулось почти каждой семьи, напомнил генсек ООН.

Гутерреш также добавил, что из-за трагедии Второй мировой войны международное сообщество объединилось и решило создать

Организацию Объединенных Наций для укрепления международного мира и безопасности.

"Как напоминает нам Устав ООН, главная цель Организации Объединенных Наций - "избавить грядущие поколения от бедствий войны", - сказал генсек.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства прекратить все конфликты и объединиться для борьбы с коронавирусом.

Он заявил, что хотя за последние 75 лет третьей мировой войны не случилось, конфликты все еще продолжаются во многих частях мира.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
Празднование Дня Победы в Молдове 9 мая 2020 - фото
LIVE: Авиапарад в честь 75-летия Победы
Авиапарад в честь 75-летия Победы
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться