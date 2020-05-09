Евросоюз выйдет из карантина летом

Европейская комиссия пока скептически смотрит на открытие внешних границ ЕС и просит европейские страны не спешить.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Еврокомиссия рекомендовала странами-членам Евросоюза продлить временные ограничения до 15 июня в связи с пандемией коронавируса, передает Sputnik Латвия, с ссылкой на местные СМИ.

В качестве меры по ограничению распространению коронавируса в мире, Еврокомиссия рекомендует всем странам Евросоюза оставить закрытыми внешние границы своих государств еще на месяц.

Ранее сообщалось, что страны ЕС готовятся к возобновлению международных пассажирских перевозок и ждут от Еврокомиссии разработки единых правил.

В середине марта все страны-участницы ЕС, кроме Ирландии, договорились закрыть страны блока для неважных визитов из стран, не входящих в ЕС.

В это же время введен и ряд исключений, например, запрет не распространяется на граждан ЕС, Великобритании и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также н а некоторых работников медицинской сферы.

Ранее сообщалось, что что правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, София снимет запрет на туристические поездки по стране 13 мая, также начнут открываться отели.

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