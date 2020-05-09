22:55 09 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск

Евросоюз выйдет из карантина летом

© AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N
В мире
Получить короткую ссылку
61 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200509/30201162/Evrosoyuz-vyydet-ikhz-karantina-letom.html

Европейская комиссия пока скептически смотрит на открытие внешних границ ЕС и просит европейские страны не спешить.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Еврокомиссия рекомендовала странами-членам Евросоюза продлить временные ограничения до 15 июня в связи с пандемией коронавируса, передает Sputnik Латвия, с ссылкой на местные СМИ.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану
Манастырлы: пандемия проверила Евросоюз на прочность

В качестве меры по ограничению распространению коронавируса в мире, Еврокомиссия рекомендует всем странам Евросоюза оставить закрытыми внешние границы своих государств еще на месяц.

Ранее сообщалось, что страны ЕС готовятся к возобновлению международных пассажирских перевозок и ждут от Еврокомиссии разработки единых правил.

 В середине марта все страны-участницы ЕС, кроме Ирландии, договорились закрыть страны блока для неважных визитов из стран, не входящих в ЕС.

В это же время введен и ряд исключений, например, запрет не распространяется на граждан ЕС, Великобритании и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также н а некоторых работников медицинской сферы.

Ранее сообщалось, что что правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, София снимет запрет на туристические поездки по стране 13 мая, также начнут открываться отели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
День Победы 2020: как праздник отметили в Молдове
День Победы 2020: как праздник отметили в Молдове
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться