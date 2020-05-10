Пока все спали: ситуация с коронавирусом, тест на антиген и победа Гэтжи

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КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 24 тысячи 973 человека. Из них миллион 375 тысяч 949 - выздоровели, 279 тысяч 321 - погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 309 тысяч 541). Следом идут Испания (223 тысячи 578) и Италия (218 тысяч 268).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (216 тысяч 525), Россия (198 тысяч 676), Франция (176 тысяч 782), Германия (171 тысяча 324), Бразилия (156 тысяч 61), Турция (137 тысяч 115) и Иран (106 тысяч 220).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 15 тысяч 131 зараженный, на Украине - 14 тысяч 710, а в Молдове - 4 тысячи 867.

Первый тест на антиген

Медицинский регулятор США выдал экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который может в течение нескольких минут выявлять, инфицирован ли человек коронавирусом.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19, новой категории тестов для использования при нынешней пандемии. Одним из главных преимуществ теста на антиген - это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты", - говорится на сайте ведомства.

Розыгрыш титула в UFC

Вместе с тем отмечается, что тест на антиген не может обнаруживать все инфекции. По данным ведомства, тесты на антиген точны при обнаружении вируса, при этом не столь чувствительны, как молекулярные ПЦР-тесты. Поэтому отрицательный результат теста на антиген следует подтвердить ПЦР-тестом.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи выиграл бой у своего соотечественника Тони Фергюсона, получив таким образом временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок, состоявшийся в Джексонвилле (штат Флорида, США) в рамках турнира UFC 249, завершился победой Гэтжи в пятом раунде техническим нокаутом.

До этого руководитель UFC Дэйна Уайт сообщал, что победитель боя Фергюсон - Гэтжи встретится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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