Пока все спали: отмена карантина, ситуация с коронавирусом и новый прицел

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. C 11 мая отменяется режим карантина в Глодянах, где до этого удалось локализовать вспышку коронавирусной инфекции. Такое решение ранее приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Карантин в этом населенном пункте был введен еще в середине апреля.
Накануне соответствующие ограничения были сняты в селах Чишмикиой и Этулия.
Так, в Молдове остались всего два населенных пункта, где действует карантин. Это село Талмаза Штефан-Водского района и сам город Штефан-Водэ.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,1 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 329 тысяч 799). Следом идут Испания (224 тысячи 350) и Великобритания (220 тысяч 449).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Италия (219 тысяч 70), Россия (209 тысяч 688, Франция (177 тысяч 94), Германия (171 тысяча 879), Бразилия (162 тысячи 699), Турция (138 тысяч 657) и Иран (107 тысяч 603).
В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 15 тысяч 362 зараженных, на Украине - 15 тысяч 232, а в Молдове - 4 тысячи 927.
Первый российский коллиматорный прицел
Уточняется, что "прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь - пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметра, который может устанавливаться на бронетехнике, катерах и вертолетах".
"Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше тысячи метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела - точность стрельбы увеличивается в несколько раз", - сказал представитель "Росэлектроники", которого цитирует пресс-служба Ростеха.
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