Пока все спали: отмена карантина, ситуация с коронавирусом и новый прицел

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КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. C 11 мая отменяется режим карантина в Глодянах, где до этого удалось локализовать вспышку коронавирусной инфекции. Такое решение ранее приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Карантин в этом населенном пункте был введен еще в середине апреля.

Накануне соответствующие ограничения были сняты в селах Чишмикиой и Этулия.

Так, в Молдове остались всего два населенных пункта, где действует карантин. Это село Талмаза Штефан-Водского района и сам город Штефан-Водэ.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,1 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 102 тысячи 955 человек. Из них миллион 411 тысяч 619 человек выздоровели, 282 тысячи 719 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 329 тысяч 799). Следом идут Испания (224 тысячи 350) и Великобритания (220 тысяч 449).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Италия (219 тысяч 70), Россия (209 тысяч 688, Франция (177 тысяч 94), Германия (171 тысяча 879), Бразилия (162 тысячи 699), Турция (138 тысяч 657) и Иран (107 тысяч 603).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 15 тысяч 362 зараженных, на Украине - 15 тысяч 232, а в Молдове - 4 тысячи 927.

Первый российский коллиматорный прицел

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал первый российский коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов, пишет РИА Новости

Уточняется, что "прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь - пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметра, который может устанавливаться на бронетехнике, катерах и вертолетах".

"Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше тысячи метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела - точность стрельбы увеличивается в несколько раз", - сказал представитель "Росэлектроники", которого цитирует пресс-служба Ростеха.

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