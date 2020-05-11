ВОЗ подтверждает, что большинство людей переносят COVID-19 в тяжелой форме

директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Исследования на антитела к COVID-19 показывают, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

Специалист ВОЗ отметил, что предварительные результаты исследований показывают: среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.

Он призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что недостаток средств индивидуальной защиты, долгое время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции являются основными причинами заражений COVID-19 среди медицинских работников.

"Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников", - сказала она.

По ее словам, исходя из опубликованных исследований и дискуссий со специалистами, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что отсутствие и недостаток индивидуальных средств медицинской защиты, долгое время работы с зараженными пациентами, недостаточно строгие меры дезинфекции являются одними из основных причин заражений среди медицинского персонала.

Также в ВОЗ отметили, что антитела к к заболеванию COVID-19 имеют на данный момент относительно небольшая часть населения Земли. Исходя из этого факта, наибольшая часть населения планеты все еще восприимчива к вирусу.

Согласно последним данным ВОЗ, количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек. Многие страны уже начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с COVID-19.

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