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Государственный секретарь США Майк Помпео, архивное фото

Глава госдепа США вышел на связь с зарубежными коллегами из шести стран

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200511/30218334/Glava-gosdepa-SShA-vyshel-na-svyaz-s-zarubezhnymi-kollegami-iz-shesti-stran.html

Госсекретарь и коллеги обсудили важность международного сотрудничества, транспарентности и ответственности в борьбе с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Глава госдепа США Майк Помпео обсудил в режиме видеоконференции с коллегами из шести стран ситуацию вокруг коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

© Sputnik / Илья Питалев
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Помпео пообщался с министрами иностранных дел Австралии, Бразилии, Индии, Израиля, Японии и Южной Кореи. В госдепе не пояснили, почему госсекретарь общался именно с представителями этих стран, передает РИА Новости.

В Австралии и Южной Корее распространение вируса в целом взято под контроль. Япония может отменить режим ЧП уже на этой неделе. В Индии карантин продолжается уже семь недель и может быть ослаблен после 17 мая. В Израиле ограничения в связи с коронавирусом пошли на убыль. Между тем в Бразилии число погибших превысило 10 тысяч человек, бразильский конгресс и верховный суд накануне объявили трехдневный траур.

"Госсекретарь Помпео и коллеги обсудили важность международного сотрудничества, транспарентности и ответственности в борьбе с пандемией COVID-19 и ее причинами. Они также обсудили сотрудничество в предотвращении будущих мировых кризисов в области здравоохранения и подтвердили важность миропорядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении госдепа.

Под миропорядком, основанным на правилах, госдеп традиционно понимает лидерство США в мире, а к транспарентности и ответственности призывает Китай, который американские официальные лица укоряют в связи с распространением пандемии. КНР эти претензии отвергает.

На момент подготовки этой публикации, число случаев заболевания COVID-19 в мире составило 4 006 257, - это по данным Всемирной организации здравоохранения.
Количество летальных исходов - 278 892. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в Европе - 1 731 606.

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