Турция не станет закрываться для туристов из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что в стране разработаны пандемические протоколы и мероприятия для сертификации международных аэропортов, туристических объектов и отелей.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Турция запустила специально разработанную программу для здорового туризма, чтобы не отменять летний сезон 2020 года, передает РИА Новости, ссылаясь на заявлении министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

Министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья туристов и сотрудников, работающих в туристической сфере.

По словам Эрсоя, Анкара с ответственностью подходит к вопросу здоровья своих граждан и гостей страны.

Поэтому были разработаны научно обоснованные пандемические протоколы и мероприятия для сертификации международных аэропортов, туристических объектов и отелей.

"Мы действуем с чувством ответственности, чтобы и наши граждане, и наши гости, прибывающие в страну, чувствовали себя комфортно во время своего визита. Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: "Мы не закрываем двери на замок". Мы всегда руководствуемся этим принципом и будем продолжать предпринимать необходимые действия, основанные на нем", - заявил Эрсой.

Он отметил, что завершено создание научно обоснованных пандемических протоколов и мероприятий для сертификации, разработанных индивидуально в отношении международных аэропортов, внутренних авиалиний, автомагистралей и туристических объектов. Процесс сертификации отелей планируется начать в мае 2020 года.

По словам министра, турецкие власти приступят к публикации списка учреждений и объектов туристической сферы, получивших такой сертификат, с 1 июня 2020 года по всем коммуникационным каналам, включая сайт министерства.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что отели встране после окончания пандемии коронавируса сохранят систему all inclusive и шведский стол, хотя СМИ писали, что отели смогут принимать гостей, если будут задействованы на половину своей мощности и откажутся от "шведского стола".

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