Пока все спали: обновленный сквер, ситуация с COVID-19 и меры поддержки

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан сообщил о том, что сквер "Мезон" в парке на Рышкановке привели в порядок. Снимки того, как сейчас выглядит это место для отдыха, примар (мэр) опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
"Cквер "Мезон" в парке на Рышкановке вернули к жизни. Фотографии говорят сами за себя. Красивое место отдыха привели в порядок для жителей столицы. Обновлены пешеходные аллеи, установлено уличное освещение, урны для мусора", - написал Чебан.
Он также добавил, что примэрия продолжит восстанавливать зеленые зоны города.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 4,2 миллиона человек.
К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 177 тысяч 584 человек. Из них миллион 456 тысяч 235 человек выздоровели, 286 тысяч 330 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (221 тысяча 344), Италия (219 тысяч 814), Франция (177 тысяч 547), Германия (172 тысячи 576), Бразилия (169 тысяч 594), Турция (139 тысяч 771) и Иран (109 тысяч 286).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 15 тысяч 648 зараженных, в Румынии - 15 тысяч 588, а в Молдове - 4 тысячи 995.
Допвылаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные детские выплаты, которые озвучил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты – не более трех. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.
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