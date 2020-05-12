Пока все спали: обновленный сквер, ситуация с COVID-19 и меры поддержки

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан сообщил о том, что сквер "Мезон" в парке на Рышкановке привели в порядок. Снимки того, как сейчас выглядит это место для отдыха, примар (мэр) опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Cквер "Мезон" в парке на Рышкановке вернули к жизни. Фотографии говорят сами за себя. Красивое место отдыха привели в порядок для жителей столицы. Обновлены пешеходные аллеи, установлено уличное освещение, урны для мусора", - написал Чебан.

Он также добавил, что примэрия продолжит восстанавливать зеленые зоны города.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 4,2 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 177 тысяч 584 человек. Из них миллион 456 тысяч 235 человек выздоровели, 286 тысяч 330 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 347 тысяч 881). Следом идут Испания (227 тысяч 436) и Великобритания (224 тысячи 332).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (221 тысяча 344), Италия (219 тысяч 814), Франция (177 тысяч 547), Германия (172 тысячи 576), Бразилия (169 тысяч 594), Турция (139 тысяч 771) и Иран (109 тысяч 286).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 15 тысяч 648 зараженных, в Румынии - 15 тысяч 588, а в Молдове - 4 тысячи 995.

Допвылаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные детские выплаты, которые озвучил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты – не более трех. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

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