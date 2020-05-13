Пока все спали: прогноз ЕБРР и ситуация с коронавирусом в мире

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП стран, где реализуются его программы, в этом году составит 3,5% из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом сказано в докладе банка о региональных экономических перспективах. Всего в документе рассмотрена ситуация в 38 государствах с формирующимися рынками.
Вызванный пандемией кризис окажет умеренное влияние на долгосрочную траекторию изменения объемов экономического производства. Уже в III квартале 2020 года ЕБРР ожидает возобновления экономического роста в странах региона.
В странах Восточной Европы и Кавказа (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине) ЕБРР прогнозирует усредненный спад ВВП на уровне 4,3% в текущем году и его рост на те же 4,3% в 2021.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,2 миллиона человек.
К 08.05 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 262 тысячи 51. Из них миллион 493 тысячи 450 человек выздоровели, 291 тысяча 961 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (227 тысяч 741), Италия (221 тысяча 216), Франция (178 тысяч 349), Бразилия (178 тысяч 214), Германия (173 тысячи 171), Турция (141 тысяча 475) и Иран (110 тысяч 767).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 16 тысяч 23 зараженных, в Румынии - 15 тысяч 778, а в Молдове - 5 тысяч 154.
Какого рода слово "COVID-19"
"COVID-19" в русском языке на 100% является словом мужского рода, поскольку оканчивается на согласный, а родовым словом этой аббревиатуры является слово мужского рода "вирус", рассказал РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.
"В русском языке это будет все-таки 100% слово мужского рода, потому что и "COVID", само слово, очень похоже грамматически на слово мужского рода, заканчивается на согласный, и родовым словом является слово "вирус". Поэтому в русском языке дискуссии по этом поводу быть не может, "COVID" будет "он", нет оснований даже полагать, что как-то иначе будет", — заявил Осадчий.
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