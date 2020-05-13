Пока все спали: прогноз ЕБРР и ситуация с коронавирусом в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП стран, где реализуются его программы, в этом году составит 3,5% из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом сказано в докладе банка о региональных экономических перспективах. Всего в документе рассмотрена ситуация в 38 государствах с формирующимися рынками.

При этом, как прогнозирует ЕБРР, в 2021 году экономики вернутся к росту на уровне 4,8%.

Вызванный пандемией кризис окажет умеренное влияние на долгосрочную траекторию изменения объемов экономического производства. Уже в III квартале 2020 года ЕБРР ожидает возобновления экономического роста в странах региона.

В странах Восточной Европы и Кавказа (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине) ЕБРР прогнозирует усредненный спад ВВП на уровне 4,3% в текущем году и его рост на те же 4,3% в 2021.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,2 миллиона человек.

К 08.05 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 262 тысячи 51. Из них миллион 493 тысячи 450 человек выздоровели, 291 тысяча 961 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 369 тысяч 484). Следом идут Россия (232 тысячи 243) и Испания (228 тысяч 30).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (227 тысяч 741), Италия (221 тысяча 216), Франция (178 тысяч 349), Бразилия (178 тысяч 214), Германия (173 тысячи 171), Турция (141 тысяча 475) и Иран (110 тысяч 767).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 16 тысяч 23 зараженных, в Румынии - 15 тысяч 778, а в Молдове - 5 тысяч 154.

Какого рода слово "COVID-19"

"COVID-19" в русском языке на 100% является словом мужского рода, поскольку оканчивается на согласный, а родовым словом этой аббревиатуры является слово мужского рода "вирус", рассказал РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

"В русском языке это будет все-таки 100% слово мужского рода, потому что и "COVID", само слово, очень похоже грамматически на слово мужского рода, заканчивается на согласный, и родовым словом является слово "вирус". Поэтому в русском языке дискуссии по этом поводу быть не может, "COVID" будет "он", нет оснований даже полагать, что как-то иначе будет", — заявил Осадчий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova