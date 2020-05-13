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Пока все спали: прогноз ЕБРР и ситуация с коронавирусом в мире

© Sputnik / Yana Zaharova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200513/30231245/poka-vse-spali-prognoz-ebrr-i-situatsiya-s-koronavirusom-v-mire.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП стран, где реализуются его программы, в этом году составит 3,5% из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом сказано в докладе банка о региональных экономических перспективах. Всего в документе рассмотрена ситуация в 38 государствах с формирующимися рынками.

Международный валютный фонд
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При этом, как прогнозирует ЕБРР, в 2021 году экономики вернутся к росту на уровне 4,8%.

Вызванный пандемией кризис окажет умеренное влияние на долгосрочную траекторию изменения объемов экономического производства. Уже в III квартале 2020 года ЕБРР ожидает возобновления экономического роста в странах региона.

В странах Восточной Европы и Кавказа (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине) ЕБРР прогнозирует усредненный спад ВВП на уровне 4,3% в текущем году и его рост на те же 4,3% в 2021.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,2 миллиона человек.

К 08.05 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 262 тысячи 51. Из них миллион 493 тысячи 450 человек выздоровели, 291 тысяча 961 погибли.

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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 369 тысяч 484). Следом идут Россия (232 тысячи 243) и Испания (228 тысяч 30).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (227 тысяч 741), Италия (221 тысяча 216), Франция (178 тысяч 349), Бразилия (178 тысяч 214), Германия (173 тысячи 171), Турция (141 тысяча 475) и Иран (110 тысяч 767).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 16 тысяч 23 зараженных, в Румынии - 15 тысяч 778, а в Молдове - 5 тысяч 154.

Какого рода слово "COVID-19"

"COVID-19" в русском языке на 100% является словом мужского рода, поскольку оканчивается на согласный, а родовым словом этой аббревиатуры является слово мужского рода "вирус", рассказал РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

"В русском языке это будет все-таки 100% слово мужского рода, потому что и "COVID", само слово, очень похоже грамматически на слово мужского рода, заканчивается на согласный, и родовым словом является слово "вирус". Поэтому в русском языке дискуссии по этом поводу быть не может, "COVID" будет "он", нет оснований даже полагать, что как-то иначе будет", — заявил Осадчий.

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