Пока все спали: первый юбилей правительства, ситуация с COVID-19 и разметка

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Правительству под руководством Иона Кику исполняется шесть месяцев. Об этом глава кабмина написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня ровно шесть месяцев с момента инвестиции действующего правительства. Благодарю всех, кто поддерживает нашу деятельность в этот сложный период для нашей страны и всего мира", - написал Кику.

По словам Кику, поддержка граждан и ответственность перед страной - то, что помогает справляться с трудностями и не сдаваться под натиском различных политиков.

"Хочу заверить, что правительственная команда, частью которой я являюсь, продолжит и дальше максимально ответственно управлять делами в стране и уважать наш народ", - заключил премьер.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,3 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 347 тысяч 921. Из них миллион 549 тысяч 343 человека выздоровели, 297 тысяч 220 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 390 тысяч 734). Следом идут Россия (242 тысячи 271) и Великобритания (230 тысяч 985).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Испания (228 тысяч 691), Италия (222 тысячи 104), Бразилия (190 тысяч 137), Франция (178 тысяч 184), Германия (174 тысячи 98), Турция (143 тысячи 114) и Иран (112 тысяч 725).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 16 тысяч 425 зараженных, в Румынии - 16 тысяч 2, а в Молдове - 5 тысяч 406.

Новая разметка

В столичном секторе Ботаника в ночь на четверг начали обновлять дорожную разметку.

Столичный градоначальник Ион Чебан сообщил, что предварительно потребовал проверить краску, чтобы ее не смыло первым же дождем.

"В этом году разметка будет двух цветов: желтая и белая. На остановках общественного транспорта разметка - желтая", - пояснил Чебан.

Окончательно работы в муниципии должны завершить в течение трех месяцев.

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