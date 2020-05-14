Изданию New York Times указали на фейки в публикации

Российская сторона передала в редакцию газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Российская дипмиссия в США передала в редакцию New York Times письмо с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19.

"Подтверждаем отправку главреду НЙТ письма Посла с требованием разместить опровержение", - сообщили в посольстве в четверг, передает РИА Новости.

Ранее в МИД России назвали публикации этих изданий о "занижении российским правительством данных о количестве смертей от новой коронавирусной инфекции" беспочвенными спекуляциями и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

В материалах издания утверждалось, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть якобы на 70% выше официальной статистики.

В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.

Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что дальнейшие шаги в отношении NYT будут зависеть от того, опубликует ли газета опровержение.

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