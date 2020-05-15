Станислав Зась: активность НАТО требует от ОДКБ готовности реагировать

Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ - действует уже 18 лет. В крупнейший военно-политический блок входят шесть стран – Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, вступивший в должность в начале года, в своем первом интервью СМИ – корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой - рассказал, есть ли угроза военного конфликта ОДКБ с НАТО, каковы достижения Организации и перспективы ее расширения, а также о том, как в блоке идет борьба с пандемией коронавируса и изменится ли военно-политическая обстановка в мире после завершения эпидемии.

- ОДКБ можно поздравить с "совершеннолетием"- 15 мая исполняется 18 лет Организации Договора о коллективной безопасности. Но, как мы помним, сам Договор о коллективной безопасности был подписан еще в 1992 году, а 10 лет спустя создана сама Организация. Как вы оцениваете сегодня роль и значение ОДКБ в мире для обеспечения международной безопасности в зоне ее ответственности?

- Сейчас ОДКБ – полностью состоявшаяся международная организация. И для такого заявления есть все основания. Создана необходимая нормативно-правовая база для работы Организации, сформированы необходимые силы и средства для выполнения задач, которые стоят перед ОДКБ. Есть система управления и обеспечения, в том числе – система совместной подготовки сил и средств, подготовки кадров и т.д. Целями ОДКБ являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В ОДКБ создана мощная военная составляющая – двусторонние региональные группировки, Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, Коллективные силы оперативного реагирования, Миротворческие силы, Коллективные авиационные силы. Ежегодно мы проводим по шесть-восемь различных военных и специальных учений. В сфере борьбы с вызовами и угрозами в формате ОДКБ проводятся международные операции: антинаркотическая – "Канал", по борьбе с незаконной миграцией – "Нелегал", по борьбе с терроризмом – "Наемник" и другие. В общем, силовой компонент в ОДКБ достаточен для решения поставленных задач. Но приоритет мы, безусловно, отдаем политическим средствам. Такая норма записана в ст.3 Устава нашей Организации. И я хотел бы на это обратить внимание.

ОДКБ заняла свое место в системе международных организаций, структур, союзов, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности. Мы тесно взаимодействуем со структурами ООН, прежде всего в вопросах борьбы с терроризмом, противодействия наркотикам, по миротворческим целям. Неплохо сотрудничаем с ОБСЕ. Партнерские отношения с СНГ, ШОС, хорошие отношения с Международным Красным Крестом. То есть ОДКБ встроилась в международную систему обеспечения безопасности и "свою нишу" мы заняли.

Если говорят "вот вы же нигде своим союзом не воевали", но это и хорошо. Обеспечена стабильность в зоне ответственности ОДКБ и не допущены такие события. Это уже говорит о том, что организация выполняет свои задачи. Если бы допустили военные действия, - то это означало бы то, что мы свою главную миссию провалили. Сейчас и в дальнейшем Организация будет в состоянии обеспечить гарантированный ответ на любые попытки дестабилизировать ситуацию, нарушить мир и безопасность в зоне ее ответственности. Сегодня ситуация в зоне ответственности ОДКБ гораздо более стабильная, чем во многих других регионах мира. Это заслуга каждого нашего государства и Организации в целом.

- Эта стабильность и прочность организации может привлечь новых членов в ОДКБ?

- Конечно, это один из притягательных ориентиров Организации. Сейчас мы вышли на этап практического запуска механизма Партнеров и Наблюдателей ОДКБ. Надеемся, что будут организации и страны, которые станут уже и юридически выступать нашими партнерами и наблюдателями. Почва для этого практически готова. У нас и сейчас немало дружественных стран и организаций. А теперь приняты уставные документы по введению института наблюдателя и партнера Организации и завершается процесс ратификации этих законодательных изменений парламентами. Все государства, кроме Таджикистана, завершили ратификацию. Ждем этого шага от Таджикистана. После этого можно будет приступать к следующему этапу работы по формированию пояса добрососедства. Это, кстати, будет одним из вопросов предстоящего заседания СМИД ОДКБ. Рассмотрение дальнейших шагов по реализации статусов партнера и наблюдателя ОДКБ.

Статус Наблюдателя при ОДКБ предусматривает возможность изучать открытую нормативную правовую базу Организации, опыт и практику ее деятельности, присутствовать на заседаниях органов ОДКБ, мероприятиях, проводимых в формате ОДКБ. Партнеру ОДКБ предоставляются более широкие полномочия, включая, в частности, право присоединяться к международным договорам, заключенным в рамках ОДКБ, участвовать и выступать с правом совещательного голоса в заседаниях органов Организации, непосредственно участвовать в проводимых ею учениях сил и средств системы коллективной безопасности, а также в операциях и оперативно-профилактических мероприятиях. При этом, в соответствии с принятыми документами, потенциальные государства-Партнеры и государства-Наблюдатели должны соответствовать следующим критериям: быть членами ООН, иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ, а в том, что касается потенциальных Партнеров, то плюс к этому не находиться в состоянии вооруженного конфликта с другими государствами.

- Кого вы все же видите первыми из стран в статусе Наблюдателя или Партнера, есть ли уже заявки от каких-то стран?

- Для заявок еще время не пришло, потому что еще вопрос не ратифицирован. Когда закончим с ратификацией, то будем уже иметь полное юридическое право реализовать этот формат на практике. Конечно, есть воодушевление и планы. Я об этом говорил и на встрече с главами государств и с министрами иностранных дел, когда был с визитами в Армении и в Беларуси. Мы эту тему обсуждали и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. К сожалению, поездки в другие страны отменили. Но мы вернемся к этому разговору. Обсуждали возможных наших Партнеров, Наблюдателей. Этот разговор продолжится и на заседании СМИД ОДКБ, который состоится 26 мая в режиме видеоконференции.

- То есть, уже есть конкретные страны-претенденты, которые хотят получить этот статус? Тот же Узбекистан, который был уже до 2012 года членом ОДКБ, может вновь им стать?

- Статьей 19 Устава ОДКБ предусмотрено, что "членом Организации может стать любое государство, которое разделяет ее цели и принципы и готово принять на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе и других действующих в рамках Организации международных договорах и решениях". Но к расширению самого военно-политического блока надо подходить очень взвешенно, аккуратно, осторожно. Я считаю, что это тоже перспектива. Но вопрос не сиюминутный. Расширение блока можно и надо проводить через институт партнеров и наблюдателей, который сейчас на повестке дня.

Раз уж зашел разговор конкретно об Узбекистане – то от себя скажу больше. Хорошо знаком с этой прекрасной страной и знаю, какие там динамичные и прогрессивные изменения происходят. У страны замечательная перспектива. Хорошие отношения со всеми государствами – членами ОДКБ, есть опыт работы в составе нашего блока. Узбекистан полностью соответствует критериям, о которых я говорил. При наличии соответствующей заинтересованности со стороны Ташкента можно обсуждать различные варианты взаимодействия, в том числе и с учетом возможностей, которые предоставляют статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ.

- 9 мая мы все отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Увы, из-за пандемии коронавируса – без традиционного Парада на Красной площади. Была только его авиационная составляющая. До пандемии проходила информация о том, что воинские подразделения стран ОДКБ будут принимать участие в традиционном Параде Победы на Красной площади. Парад перенесен. Остается ли в силе участие в Параде, который теперь пройдет в другое время?

- Все государства ОДКБ очень серьезно готовились к празднованию 9 мая. Для всех нас это великий, народный праздник. Тем более - юбилейная дата. В честь 75-летия Великой Победы во всех государствах - членах Организации Договора о коллективной безопасности отдали дань уважения ветеранам и склоняют головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей Родины, доблестно сражавшихся за Москву и Ленинград, Киев и Минск, Сталинград и Курск, Прибалтику и Молдову, освобождавших страны Европы и бравших Берлин.

Но, как мы видим, пандемия внесла коррективы. Перенесен и Парад в Москве. При подготовке к нему действительно все государства ОДКБ подтвердили свою готовность прислать на парад в Москву свои воинские подразделения. И была организована их подготовка в столицах государств. Я уверен, что Парад состоится. Когда – будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты – 24 июня, когда прошел самый первый парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово. Можно рассматривать начало сентября – день окончания Второй Мировой войны. Тоже было бы символично. Возможны, конечно, другие даты. Повторюсь: решение о сроках и формате парада будет приниматься руководством России.

9 мая, конечно, не остался для нас в стороне. Во всех наших странах отдали дань уважения павшим воинам и ветеранам. Все главы государств ОДКБ выступили с поздравлениями с этим великим праздником. И без военного парада в ОДКБ не остались. Полноценный военный парад с боевой техникой состоялся в столице Беларуси городе-герое Минске, а в 47 городах Российской Федерации и на ее военных базах, в том числе входящих в общую систему коллективной безопасности ОДКБ – в Кыргызстане, Таджикистане состоялись авиационные парады. А вечером в Москве, Минске и Бишкеке были произведены праздничные салюты.

- Как вы относитесь к заявлениям на Западе, когда роль Советского Союза в разгроме фашизма намеренно замалчивается?

- Вы знаете, в тех же США и европейских странах звучат разные заявления о роли СССР в Победе. Наряду с нелепым враньем есть и справедливые, правдивые заявления – и на самом высоком уровне. Но, к сожалению, есть попытки пересмотреть итоги и причины начала войны и роль СССР в разгроме фашизма в этой войне. В том числе высказываются позиции, когда СССР наравне с Германией обвиняют в развязывании этой войны. Иначе, как враньем, это назвать нельзя.

Конечно, на такие вызовы надо отвечать. И очень правильна выбранная для этого тактика – и в России, и в других государствах ОДКБ – противостоять фальсификации истории с опорой на официальные документы, на архивные фото и киносъемки. Не просто вести риторику, а выкладывать факты. В таком случае спорить с исторической правдой сложно. Те, кто этого хочет, может, конечно, и дальше продолжать громко кричать, но все-таки аргументы должны быть.

Важно бороться с этим, важно помнить, важно продолжать информировать граждан о вкладе СССР в Победу над фашизмом. Мы храним память о подвиге наших народов, и считаем своим священным долгом отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне, пресекать попытки переписывания истории и героизации фашизма. На сайте ОДКБ создан специальный раздел "75 лет Победы – Победили вместе", в котором размещена виртуальная фотовыставка о вкладе государств-членов ОДКБ (бывших союзных республик СССР) в Победу над нацистской Германией, публикуются материалы о подвигах героев Великой Отечественной войны из всех стран, входящих в ОДКБ.

Мы активно взаимодействуем в рамках российского председательства в ОДКБ с МИД России по продвижению правдивых материалов о войне. Наш информационный ресурс "Союзники. ОДКБ" за 4 месяца нынешнего года подготовил и опубликовал уже более 35 таких статей и репортажей. На здании Объединенного штаба ОДКБ в Москве размещен баннер, посвященный 75-летию Победы. И это символично, так как сюда, на Ленинградский проспект, 41, где в то время располагался московский аэродром, рано утром 9 мая 1945 года из поверженного Берлина был доставлен "Акт о безоговорочной капитуляции Германии".

Накануне Дня Победы Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла Обращение к парламентам государств – членов Совета Европы в связи с 75-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне, в котором призвала принять на законодательном уровне меры по противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлений в современной Европе, по защите исторической правды о Второй мировой войне и пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе.

- Как осуществляется сотрудничество стран ОДКБ в борьбе с пандемией коронавируса? Как сама Организация переживает пандемию, есть ли среди сотрудников заразившиеся COVID-19?

- Пандемия - очень серьезная угроза для наших стран. Это не в полной мере в компетенции ОДКБ, у нас все-таки военно-политическая Организация. Но, тем не менее, в стороне от этой угрозы мы не остаемся. С самого начала, когда пандемия только начиналась, у меня состоялся разговор с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Тогда установили готовность – если будет такая необходимость, то ОДКБ как военно-политической организация подключит в полной мере свой ресурс для борьбы с пандемией. Сейчас это пока не требуется.

У меня состоялись телефонные переговоры с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ по ситуации с распространением коронавируса. Мы обменялись мнениями по складывающейся обстановке и принимаемых мерах по борьбе с пандемией в каждом государстве, входящем в Организацию. Договорились также продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения обстановки в зоне ответственности ОДКБ.

В рамках превентивных мер задействуются возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ, организовано тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами государств – членов Организации, осуществляется повседневный мониторинг распространения коронавирусной инфекции в регионах коллективной безопасности.

В апреле в Центре кризисного реагирования в режиме видеоконференцсвязи состоялись внеплановые консультации руководителей военно-медицинских служб оборонных ведомств государств – членов ОДКБ. В ходе мероприятия российские эксперты поделились последними наработками по профилактике и лечению инфекции COVID-19, рассказали об опыте, полученном в ходе оказания помощи в Италии и Сербии.

Новые реалии, которые сейчас складываются в зоне ответственности ОДКБ под влиянием пандемии, будут рассматриваться в ходе предстоящего 26 мая заседания СМИД ОДКБ.

Конечно, пандемия – это новая угроза. Но правовое поле ОДКБ позволяет реагировать на такого вида угрозы. Есть возможности в рамках существующей нормативно-правовой базы и существующей системы реагировать на пандемию.

- Какую помощь оказывали страны ОДКБ друг другу в борьбе с пандемией?

- Правовой базой ОДКБ предусмотрены такие механизмы - оказания экстренной помощи. Мы к этому готовы, знаем картину по всем нашим государствам, каждый день обновляем данные. В рамках ОДКБ есть механизмы оказания помощи в случае соответствующего обращения. Есть вариант – на двусторонней основе, когда государство обращается за помощью непосредственно к другому и получает ее. Есть вариант – когда несколько государств ОДКБ консолидировано оказывают помощь другому члену организации. Второй вариант не понадобился. Помощь осуществлялась по двусторонним контактам.

- Как аппарат ОДКБ переносит пандемию?

- Конечно, мы приняли к исполнению меры по противодействию пандемии в Москве. Еще в марте месяце, первое что мы сделали, еще до объявления о мерах властей, отправили всех сотрудников старше 60 лет на удаленную работу. Их немного, люди заслуженные, с большим профессиональным опытом. До сих пор они работают в этом режиме.

Рабочие органы ОДКБ – Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ работают по отдельному плану в соответствии с Распоряжением по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции. Спланирован и реализуется комплекс противовирусных мер. В качестве практических шагов временно отменены служебные командировки сотрудников. Введен особый режим, решено исключить проведение в зданиях Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ мероприятий с участием представителей государств – членов Организации и выезды сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ за пределы Москвы. Сейчас большая часть сотрудников переведена на удаленный режим работы. Привлекается минимум сотрудников на рабочие места. Очные совещания не проводятся. Используем видеосвязь.

Принятые меры позволили максимально снизить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией наших сотрудников и членов их семей. Сегодня они все способны выполнять свои задачи. К счастью, заразившихся коронавирусом у нас пока нет. Но мы продолжаем "держать руку на пульсе" и не расслабляемся.

- У вас проходили переговоры в режиме видеосвязи? Какую вы используете платформу? Насколько это безопасно?

- Хороший вопрос. Мы, конечно, учитываем вопрос безопасности при проведении мероприятий в режиме онлайн. Сейчас, например, мы с вами общаемся, и одновременно в режиме видеоконференцсвязи идет заседание Постоянного совета Организации. Обсуждаются несекретные вопросы и "негрифованные" документы. Есть защищенная система для проведения видеоконференцсвязи со всеми нашими государствами на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ.

- После вступления в должность Вы уже успели повстречаться с президентами России и Белоруссии, а также премьер-министром Армении. О чем говорили? Какие задачи они перед вами поставили?

- С главами государств был обсужден широкий круг текущих вопросов деятельности Организации. Они проинформированы о ходе реализации решений ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ, а также о развертывании работы по выполнению приоритетов, предложенных Россией на период председательства в Организации. В ходе бесед выражена поддержка всем шагам, направленным на укрепление ОДКБ, повышение эффективности ее работы в интересах всех стран-участниц. Одним из таких шагов является расширение внешнеполитической деятельности, укрепление сотрудничества с международными организациями и заинтересованными странами. Соответствующее решение о Партнерах ОДКБ и Наблюдателях, как я уже сказал, принято. Надо определяться со странами, выстраивать конкретную работу и формировать пояс добрососедства вокруг нашего военно-политического блока.

Важное значение придаем развитию политического сотрудничества в формате Парламентской ассамблеи ОДКБ. В настоящее время партнерами Ассамблеи по линии межпарламентских связей являются Сербия и Афганистан. Работу по расширению таких связей намечено продолжать.

В рамках встреч также обсуждены перспективы развития сил и средств системы коллективной безопасности и совершенствования системы кризисного реагирования. Нами подготовлен для внесения на рассмотрение уставных органов План развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2021 – 2025 годы.

Обсуждали военную составляющую и конкретно – боевую подготовку Коллективных сил. В 2020 году спланировано провести ряд совместных учений – важнейшие из них: Командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2020", учение с силами и средствами разведки "Поиск-2020" в Армении, КШУ с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" в Беларуси, учение с формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2020" в Таджикистане.

С главами государств обсужден также комплекс мер по противодействию вызовам и угрозам безопасности.

Планом коллективных действий государств – членов ОДКБ предусмотрена совместная деятельность в сфере предотвращения и борьбы с терроризмом. Запланировано проведение антитеррористического комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Наемник".

Будет проведена антинаркотическая операция "Канал". Секретариат ОДКБ совместно с МВД России разрабатывает проект Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал", по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси".

Еще одним направлением деятельности определено развитие миротворческого потенциала ОДКБ в интересах Организации Объединенных Наций. В настоящее время с профильными комитетами ООН прорабатываются вопросы по практическому задействованию в миротворческих операциях ООН подразделений Миротворческих сил ОДКБ. Наряду с этим есть необходимость создания Базового центра подготовки миротворческих подразделений по стандартам ООН.

Важное значение придаем развитию военно-экономического сотрудничества с государствами – членами ОДКБ. Намерены активно работать в данном направлении.

Были обсуждены и планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это одно из важнейших событий в текущем году. Еще раз повторю, что надо отстаивать правду о Победе, противодействовать всем попыткам фальсификации истории. Это одна из основных целей нашей работы.

В целом, состоявшиеся встречи очень важны для выстраивания плодотворной работы как Секретариата ОДКБ, так и всех органов Организации. К сожалению, из-за коронавирусной пандемии перенесены на более поздний срок встречи с руководством Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Но я уверен, что все встречи состоятся и будут способствовать повышению эффективности деятельности ОДКБ.

- Пандемия, как вы уже сказали, внесла коррективы в работу ОДКБ. Коснулась ли она графика учений стран ОДКБ, которые планировались до пандемии?

- Надо понимать важность учений. Это высшая форма подготовки вооруженных сил и силовых структур к совместным действиям. Надеемся, что нам удастся провести – если не все из них, то большую часть. Планировалось провести восемь совместных учений стран ОДКБ. Все они спланированы на сентябрь - октябрь. Традиционно они всегда проходят в этот период. Пока мы не отменяли их и подготовка идет по графику. Будем, конечно, исходить из ситуации. Если она станет благоприятной - будем проводить учения согласно планам. Если будут реальные угрозы для жизни и здоровья участников учений - придется учения откладывать, переносить.

- А как вы оцениваете сегодняшний уровень взаимодействия вооруженных сил и других силовых структур в рамках ОДКБ?

- Оцениваю как очень высокое. За 18 лет со дня образования ОДКБ проделана огромная работа по укреплению взаимодействия всех силовых структур наших государств. Пройден путь от взаимодействия по отдельным задачам, как правило, на двусторонней основе к более высокому уровню – многостороннему комплексному взаимодействию вооруженных сил и других силовых структур.

Наглядно это видно на примере военного сотрудничества. Начинали с отработки нормативно-правовой базы взаимодействия, отдельных мероприятий сотрудничества вооруженных сил, создания региональных группировок на двусторонней основе.

Сегодня мы уже на качественном другом уровне взаимодействия. В 2004 году был сформирован Объединенный штаб ОДКБ, который стал заниматься координацией военного сотрудничества для решения всех практических задач, связанных с формированием, функционированием и применением сил и средств коллективной безопасности. Получили дальнейшее развитие коллективные силы ОДКБ и в 2009 году были сформированы КСОР, куда вошли наиболее боеспособные соединения и подразделения вооруженных сил и сил специального назначения. Выстроена система подготовки коллективных сил ОДКБ, в которой особое внимание уделяется подготовке КСОР.

Ежегодно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки и совместные учения. Это является важным и эффективным механизмом совершенствования взаимодействия. Оперативно-стратегические учения "Боевое братство" проводятся на общем фоне военно-политической обстановки и по единому замыслу. При этом в рамках этих учений с КСОР ОДКБ ежегодно проводится совместное учение под условным наименованием "Взаимодействие", с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона – под названием "Рубеж", с миротворческими силами ОДКБ – учение "Нерушимое братство". Регулярно проводятся учения "Кобальт" с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ. В 2019 году во всех этих учениях приняло участие около 12000 человек.

Неотъемлемой частью взаимодействия вооруженных сил и других силовых структур наших государств является совместная система подготовки кадров. В рамках подготовки и переподготовки специалистов в вузах Министерства обороны, МВД, МЧС, ФСБ Российской Федерации на льготных условиях или безвозмездно ежегодно обучаются около 1,5 тысяч человек из государств – членов ОДКБ. На аналогичных условиях идет обучение слушателей и курсантов из стран ОДКБ в профильных вузах Армении, Беларуси и Казахстана.

Важным направлением взаимодействия вооруженных сил и других силовых структур является военно-техническое сотрудничество, в рамках которого мы уже вышли на уровень формирования межгосударственных программ. Совершенствуются механизмы оказания государствам – членам ОБКБ экстренной военно-технической помощи.

Вместе с тем, говорить, что уже все сделано – рано. Сама жизнь заставляет нас идти дальше, совершенствовать и наращивать военное сотрудничество, прорабатывать новые механизмы обеспечения коллективной безопасности. И, в частности, мы уже приступили к работе над созданием объединенных военных систем – информационно-разведывательной и других. Это перспектива и это уже новый уровень взаимодействия.

- С учетом коронавирусной эпидемии будут ли какие-то учения "перепрофилированы" и проведены с целью отработки методов борьбы сил ОДКБ с такой опасностью как пандемия, как биологическая угроза?

- Предназначение и задачи ОДКБ не изменились. Поэтому необходимости "перепрофилировать" учения нет. Но некоторые акценты проводимых учений будут уточнены. И на это ориентирован Объединенный штаб ОДКБ. В ходе проведения войсковых учений большее внимание будет уделяться медицинскому обеспечению воинских контингентов, защите военнослужащих от таких угроз, действиям военных медицинских специалистов и подразделений в ходе ведения боевых действий. Эти вопросы мы планируем более предметно отрабатывать на учениях.

- Сейчас немало говорят о том, что наш мир после пандемии уже не будет таким как прежде. А как вы оцениваете перспективу и что, на Ваш взгляд нужно будет менять в работе ОДКБ?

- Да, сейчас звучат такие точки зрения, что пандемия окажет огромное влияние на все сферы жизни общества, и после нее мир станет другим. Такие высказывания прозвучали из уст и канцлера Германии Ангелы Меркель, и бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера, и целого ряда других политиков. При всем уважении к этим авторитетным государственным деятелям, я не вижу оснований для таких глобальных выводов. Оставим в стороне философское утверждение о неизменности человеческой сущности. Но попытаемся ответить на более узкий вопрос: что же изменится в мире по-крупному с точки зрения деятельности ОДКБ? Наша Организация – военно-политический блок. Мы ориентируемся, прежде всего, на международную и региональную военно-политическую обстановку. Я не вижу весомых аргументов, что она как-то существенно, и уж тем более кардинально изменится после пандемии. Да, были определенные надежды и попытки снизить градус военно-политической напряженности и агрессивности, отойти, хотя бы на время, от конфронтации и сплотить страны и союзы государств перед лицом общей угрозы. Соответствующие инициативы выдвигались и со стороны России. Но должного отклика у ведущих стран мира эти призывы не получают. То есть надеяться на то, что после пандемии существенно изменятся стратегические цели государств, их подходы и сама военно-политическая обстановка в международном, региональном масштабе, не приходится.

То же самое касается и зоны ответственности ОДКБ. Да, пандемия накладывает свой отпечаток. Но что меняется по-крупному в Центральноазиатском, Кавказском или Восточноевропейском регионах? В военно-политическом плане – существенных изменений не видится.

Безусловно, пандемия окажет большое негативное влияние на экономику и социальную сферу большинства государств. В разной степени, но это затронет и государства ОДКБ. Это нам нужно принять во внимание и корректировать деятельность ОДКБ на перспективу.

Почему? Социальная сфера и экономика связаны между собой. Очевидно, что "проседание" экономики снизит благосостояние и социальную защищенность большого количества граждан во многих странах. Дополнительно к существующим, масса людей по всему миру потеряют достаток, работу. Конечно, такая ситуация – благоприятная почва для роста наркоторговли и преступности в целом, развития нелегальной миграции, экстремизма и активизации террористических организаций. Мы обязаны учитывать в деятельности ОДКБ возможный рост этих угроз. И в этом году проведем операции "Канал", "Нелегал", "Наемник". Конечно, нужно думать и на перспективу, больше внимания уделяя этим угрозам. Уверен, что эти реалии и оценки будут обсуждаться на предстоящем заседании СМИД ОДКБ 26 мая.

- Как сейчас обстоит дело с укреплением границы с Афганистаном для предотвращения проникновения террористов на территорию стран ОДКБ?

- Обстановка в регионе и на границе по-прежнему остается напряженной. Угроза возможного использования международными террористическими организациями особенностей таджикско-афганского участка границы с целью проникновения на территории стран ОДКБ остается актуальной и в настоящее время. Сегодня Афганистан является местом, где стремятся найти убежище террористы различного толка и, прежде всего, участники конфликтов в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока. Не стала исключением и террористическая организация "Исламское государство", достигшая наибольшего влияния в юго-восточных афганских провинциях. Несмотря на предпринимаемые правительственными войсками меры, значительную часть афганской территории по-прежнему контролируют бандформирования радикального исламского движения "Талибан".

Негативное влияние на развитие ситуации в Афганистане оказывает также обострение внутриполитических противоречий после прошедших в сентябре 2019 года президентских выборов. Борьба оппозиции с действующим президентом страны значительно снижает возможности афганских сил безопасности по нейтрализации бандформирований и способствует укреплению влияния радикальных исламистских и террористических группировок.

В целях улучшения обстановки в данном регионе, 28 ноября 2019 года на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ утвержден Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Документ представляет собой комплекс политических, военных мер, а также мер в области противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности. Все они нацелены на создание условий по укреплению границы Таджикистана с Афганистаном, а также для формирования в таджикско-афганском приграничье обстановки стабильности и безопасности.

Наряду с этим, в интересах повышения потенциала пограничных войск Республики Таджикистан на данном направлении, с участием государств – членов, в ходящих в Организацию, осуществляется разработка проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Согласованы предложения в проект по целям, задачам, срокам и этапам формирования проекта Программы.

Полагаем, что реализация мероприятий Перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, а также Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы позволит оказать положительное влияние на вопросы по усилению защиты таджикско-афганского участка государственной границы Республики Таджикистан.

- Способствовала бы военная база России в Белоруссии укреплению безопасности ОДКБ?

- Этот вопрос относится, прежде всего, к сфере двустороннего российско-белорусского сотрудничества. Хотелось бы отметить, что оно развивается весьма динамично, на плановой основе и характеризуется развитой системой взаимодействия по линии генеральных штабов, видов вооруженных сил, военно-учебных заведений.

Я не случайно остановился на теме взаимодействия военных ведомств двух стран, потому что оно напрямую связано с формированием системы коллективной безопасности ОДКБ, одним из ключевых элементов которой является российско-белорусская региональная группировка войск (сил) в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Ее структура, состав, оснащенность вооружением и военной техникой, а также боеспособность обеспечивают решение всех задач этом направлении. Противовоздушная оборона частей и соединений осуществляется силами и средствами Единой региональной системы ПВО России и Беларуси.

В связи с изложенным и учитывая современный уровень развития технологий, можно сделать вывод, что высокая степень готовности и мобильность войск, предназначенных для совместных действий, позволяют обеспечить военную безопасность в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности и без развертывания дополнительной военной инфраструктуры и создания российской военной базы на территории Республики Беларусь. И насколько мне известно: сейчас вопроса о размещении военной базы Министерства обороны Российской Федерации на территории Беларуси нет в политической повестке дня этих двух государств.

- Будут ли укреплять авиабазу ОДКБ в Киргизии?

- Российская авиационная база "Кант" на территории Кыргызской Республики создана в целях поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, осуществления контроля воздушного пространства и решения задач по обеспечению военной безопасности государств – членов ОДКБ, в том числе по отражению внешней военной агрессии и поддержки с воздуха действий Войск (Коллективных сил) ОДКБ в ходе совместных антитеррористических операций.

По согласованию с уполномоченными органами авиабаза может привлекаться к выполнению задач совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне. Широкий спектр этих задач наглядно демонстрирует, насколько важна роль этого авиационного компонента.

Отработка задач авиабазы осуществляется на основании планов совместной подготовки органов управления и сил и средств системы коллективной безопасности и широко используются в ходе проведения в регионе совместных учений ОДКБ. Поэтому проводится серьезная работа по повышению боеготовности авиабазы, совершенствованию летного мастерства личного состава и развитию инфраструктуры.

В этой связи, осуществляется реконструкция взлетно-посадочной полосы и совершенствование навигационного оборудования аэродрома, что позволяет в случае необходимости в короткие сроки усилить авиационную группировку в регионе коллективной безопасности.

Особое значение уделяется техническому оснащению авиабазы. Авиабаза укомплектовывается современными образцами авиационной техники, что позволит существенно расширить спектр и эффективность выполняемых задач, повысить интенсивность летной подготовки экипажей.

Таким образом, планомерное укрепление российской авиационной базы, как авиационного компонента Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона существенно расширяет возможности реагирования на различные кризисы и способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.

- Рассматривается ли в ОДКБ вероятность военного конфликта с НАТО? Готовятся ли к такому риску страны Организации?

- В первую очередь, целями ОДКБ являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

В то же время, в соответствии с со статьей 4 Договора о коллективной безопасности если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники ОДКБ.

Что касается вероятности военного конфликта с НАТО. Непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет. Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов – оснований для такого конфликта не видится. Более того, мы надеемся, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, также как у нас, понимание глобальной катастрофичности такого конфликта.

Вместе с тем, в ОДКБ есть понимание всей сложности складывающейся военно-политической обстановки как на европейском континенте, так и в мире в целом. Любые ситуации, связанные с ее изменением, отслеживаются и внимательно анализируются. Наращивание военной мощи и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ ОДКБ, интенсивности и масштабов совместных маневров (ежегодно проводится до 40 крупных военных учений) не может не вызывать озабоченности.

Все это объективно требует адекватной реакции ОДКБ и постоянной готовности к реагированию на возможные кризисные ситуации. В связи с этим вырабатываются политико-дипломатические меры реагирования, укрепляется военная составляющая Организации, проводится постоянная работа по повышению боевых возможностей Войск (Коллективных сил) ОДКБ и совершенствованию системы управления ими.

Следует подчеркнуть, что все эти меры направлены исключительно на обеспечение коллективной безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.

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