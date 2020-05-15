Пока все спали: День семьи, режим ЧП, ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей страны с Международным днем семьи, который традиционно отмечается в республике в середине мая.

"Для каждого из нас семья – это самое дорогое, что у нас есть, что означает любовь и утешение, понимание и согласие, привязанность и сострадание. Семейный очаг, не отделимый от человеческой природы, – это начало всех начал, высшая ценность и главное сокровище человека, место, в котором воспитываются Добро, Истина и Красота", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент констатировал, что "Молдова гордится образцовыми, честными и трудолюбивыми семьями, которые растят и воспитывают ответственных граждан, достойных людей, прославляющих нашу страну на весь мир".

"Для меня, как президента, важны уверенность в будущем, спокойствие и благополучие каждой семьи, ведь крепкая и сплоченная семья – залог стабильного развития общества. Я буду и впредь продвигать и поддерживать социальные программы, главной задачей которых является защита и поддержка института семьи", - заключил глава государства.

Режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения, объявленного в Молдове из-за ситуации с коронавирусом нового типа, завершается 15 мая, его продлевать не будут. Об этом заявил президент республики Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности, отметив, что власти решили не предлагать парламенту продлить действие режима ЧП.

По словам главы государства, с пятницы, 15 мая, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью будет принимать решения о введении и снятии ограничений вместо Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Президент призвал граждан республики быть осторожными и внимательными, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Молдове лучше, чем в других странах.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,4 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 443 тысячи 793. Из них миллион 588 тысяч 365 человек выздоровели, 302 тысячи 462 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 417 тысяч 889). Следом идут Россия (252 тысячи 245) и Великобритания (234 тысячи 440).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Испания (229 тысяч 540), Италия (223 тысячи 96), Бразилия (203 тысяч 165), Франция (178 тысяч 994), Германия (174 тысячи 478), Турция (144 тысячи 749) и Иран (114 тысяч 533).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 16 тысяч 847 зараженных, в Румынии - 16 тысяч 247, а в Молдове - 5 тысяч 553.

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