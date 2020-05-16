Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

В начале весны этого года специалисты зафиксировали возникновение огромной озоновой дыры. Теперь она исчезла.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Ученые зафиксировали восстановление озонового слоя над Арктикой. Большая озоновая дыра была образована несколько месяцев назад.

Как отмечает "Российская газета", в начале весны в Арктике на высоте 18 километров наблюдалось падение содержания озона на 90%. Над северным континентом возникла огромная озоновая дыра.

Специалисты посчитали это необычным явлением, так как переменные температуры и редкое образование перламутровых облаков на Северном полюсе, в отличие от Южного, не способствуют активному разрушению озона (на Южном озоновые дыры носят сезонный характер и образуются ежегодно).

Последние данные со спутника показали, что активный хлор, разрушающий стратосферный озон над Арктикой, почти исчез, и озоновый слой восстанавливается.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova