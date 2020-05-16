Российские военные, помогавшие Сербии в борьбе с COVID-19, вернулись домой

Все три самолета Ил-76 ВКС России прибыли на аэродром "Чкаловский" из Сербии , подтвердили в Министерстве обороны РФ журналистам.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Российские военнослужащие, помогавшие Сербии в борьбе с COVID-19, вернулись на родину. Все три самолета Ил-76 ВТА ВКС РФ прилетели на базу, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Накануне глава МО России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что Минобороны закончило оказание помощи в борьбе с COVID-19 и выводит сводные отряды специалистов РХБЗ и военных медиков из Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что все прибывшие прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии в стране было выявлено 10 438 зараженных, скончались 225 человек.

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