Пока вы спали: Додон с клубникой, протесты в ЕС и столица "Евровидения 2021"

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал жителей страны поддержать отечественных производителей, в ЕС не выдержали самоизоляции, а в Роттердаме заявили, что следующее Евровидение пройдет в...Роттердаме. Вот три сюжета, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

Вкус отечества

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с призывом к жителям страны. В этот раз речь шла не о политике. Глава республики предложил поддержать отечественных производителей.

"Пандемии проходят, а наша забота о родных полях и молдавских тружениках села должна быть постоянной. Давайте превратим кризис в возможности, поддержим в этом году, как никогда ранее, отечественных производителей и порадуемся урожаю, который дает наша земля, – написал Додон на своей странице в соцсети. Пост он сопроводил видеороликом, на котором запечатлено, как он вместе с семьей собирает клубнику.

Неспокойная Европа

В Германии в субботу прошли протесты против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Берлин, Штутгарт, Мюнхен... В последнем, кстати, акция была бурной. Не удалось избежать столкновений демонстрантов с полицией, задержаны около 200 человек.

Шумно в субботу было не только в ФРГ. Великобритания тоже бастовала. Лондонская полиция заявила, что как минимум 19 человек были арестованы за нарушение правил социального дистанцирования. Прошли протесты и в Польше, здесь органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.

Во Франции протесты прошли в Монпелье, где собрали около 350 человек, Лионе (300 человек), Бордо (50 человек), а также Тулузе и Нанте.

Все активисты были в медицинских масках. В ходе столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в французском Монпелье пострадала женщина, принимавшая участие в манифестациях.

#SputnikVidéo | Les manifestations continuent à Paris: les #GiletsJaunes se rassemblent à nouveau sur la place de la République

Lire aussi: https://t.co/1rpstyKV2l pic.twitter.com/9xZoNUEKc8 — Sputnik France (@sputnik_fr) May 16, 2020

С миру по нотке

В субботу поздно вечером "Евровидение-2020" все же состоялось. Правда, в необычном формате. В несоревновательном выступлении участвовали представители всех стран-участниц конкурса. Зрителям показали лишь 30-секундные отрывки из номеров. Зато пролистали страницы истории конкурса.

Помимо этого, кроме клипов музыканты показали "домашние" записи. Организаторы "Евровидения" сообщили, что они приняли решение о проведении конкурса в 2021 году в Роттердаме. Ну что ж, будем держать кулаки. Надеемся, никакой пандемии не случится в следующем году.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

Решение об отмене "Евровидения - 2020" было принято 18 марта в связи с пандемией коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova