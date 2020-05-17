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Попытка номер три - смогут ли США расширить свою территорию

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200517/30278139/puerto-ricco-usa-referendum.html

В прошлые годы американский Минюст не поддержал проведение голосования в конгрессе о присоединении Пуэрто-Рико к США.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Губернатор государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса.

Он предполагает инициировании референдума о статусе острова. Плебисцит планируется провести 3 ноября. Жителям страны предложено выбрать - войти ли ей в состав США.м.

Несмотря на серьезность намерений карибского острова, последнее решение остается все же за Конгрессом США. Без одобрения сенаторов изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно.

Это будет третий референдум о присоединении к США за последние 8 лет. Последний раз жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году.

Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе. Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. А с 1952 года - ассоциированное государство, оно находится в зависимости от США. Пуэрториканцы имеют американские паспорта, но полноценными гражданами Соединенных Штатов все же считаться не могут. К примеру, население страны не имеет право голосовать на президентских выборах.

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