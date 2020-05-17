Попытка номер три - смогут ли США расширить свою территорию

В прошлые годы американский Минюст не поддержал проведение голосования в конгрессе о присоединении Пуэрто-Рико к США.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Губернатор государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса.

Он предполагает инициировании референдума о статусе острова. Плебисцит планируется провести 3 ноября. Жителям страны предложено выбрать - войти ли ей в состав США.м.

Hoy hemos dado un paso afirmativo en la busqueda de la igualdad. Firmamos la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico, disponiendo la celebración de un plebiscito el próximo 3 de noviembre de 2020, el día de las elecciones generales en la isla. pic.twitter.com/8Ro6kJdgP5 — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Несмотря на серьезность намерений карибского острова, последнее решение остается все же за Конгрессом США. Без одобрения сенаторов изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно.

Это будет третий референдум о присоединении к США за последние 8 лет. Последний раз жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году.

Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе. Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. А с 1952 года - ассоциированное государство, оно находится в зависимости от США. Пуэрториканцы имеют американские паспорта, но полноценными гражданами Соединенных Штатов все же считаться не могут. К примеру, население страны не имеет право голосовать на президентских выборах.

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