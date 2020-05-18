Пока все спали: ситуация с коронавирусом и рост цен на нефть

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,7 миллиона человек.
К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 716 тысяч 513. Из них миллион 734 тысячи 578 человек выздоровели, 315 тысяч 225 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Бразилия (241 тысяча 80), Испания (230 тысяч 698), Италия (225 тысяч 435), Франция (179 тысяч 693), Германия (176 тысяч 369), Турция (149 тысяч 435) и Иран (120 тысяч 198).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 18 тысяч 291 зараженный, в Румынии - 16 тысяч 871, а в Молдове - 6 тысяч 60.
Цена на нефть
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 30 долларов впервые с 17 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,12% - до 32,89 доллара за баррель.
Массовое тестирование на COVID-19 в Ухане
Массовое тестирование всего населения Уханя на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 будет абсолютно бесплатным для жителей. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения Уханя.
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.
"Расходы на проведение скрининга распределены между правительством города и районом. Жителям города не нужно оплачивать никаких расходов", - говорится в опубликованном сообщении.
Успенская потеряла близких из-за COVID-19
Известная исполнительница Любовь Успенская рассказала во время общения в прямом эфире с подписчиками в Instagram, что ее близкие умерли за рубежом от коронавируса.
"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно. <...> Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", - сказала певица.
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