Пока все спали: ситуация с коронавирусом и рост цен на нефть

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4,7 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 716 тысяч 513. Из них миллион 734 тысячи 578 человек выздоровели, 315 тысяч 225 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 486 тысяч 757). Следом идут Россия (281 тысяча 752) и Великобритания (244 тысячи 995).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Бразилия (241 тысяча 80), Испания (230 тысяч 698), Италия (225 тысяч 435), Франция (179 тысяч 693), Германия (176 тысяч 369), Турция (149 тысяч 435) и Иран (120 тысяч 198).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 18 тысяч 291 зараженный, в Румынии - 16 тысяч 871, а в Молдове - 6 тысяч 60.

Цена на нефть

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 30 долларов впервые с 17 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ночь на понедельник июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,80%, до 30,05 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,12% - до 32,89 доллара за баррель.

Массовое тестирование на COVID-19 в Ухане

Массовое тестирование всего населения Уханя на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 будет абсолютно бесплатным для жителей. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения Уханя.

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.

"Расходы на проведение скрининга распределены между правительством города и районом. Жителям города не нужно оплачивать никаких расходов", - говорится в опубликованном сообщении.

Успенская потеряла близких из-за COVID-19

Отмечается, что решение о тестировании было принято в связи с тем, что в городе каждый день выявляют бессимптомных носителей, что влияют на нормальную жизнь людей и вызывает страхи в обществе.

Известная исполнительница Любовь Успенская рассказала во время общения в прямом эфире с подписчиками в Instagram, что ее близкие умерли за рубежом от коронавируса.

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно. <...> Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", - сказала певица.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova