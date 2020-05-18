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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков сообщил о продолжении лечения от коронавирусной инфекции

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200518/30287036/Peskov-soobschil-o-prodolzhenii-lecheniya-ot-koronavirusnoy-infektsii.html

Представитель Кремля пока не смог определить сроки своей выписки из больницы, но выразил благодарность медицинскому персоналу за заботу о его здоровье.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков продолжает лечение от COVID-1. В комментарии российским СМИ он сообщил, что до сих пор остается в больнице.

"Пока лечусь", — сказал Песков, сообщают "Известия".

Представитель Кремля пока не смог определить сроки своей выписки из больницы. Он также выразил благодарность медицинскому персоналу за заботу о его здоровье.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Evgeny Byatov
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О заражении Пескова коронавирусом стало известно на прошлой неделе. Аналогичный диагноз был поставлен его жене Татьяне Навке.

Песков отметил, что в первый день после подтверждения коронавируса у него не было симптомов, однако позже температура начала повышаться. После обследования врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра рФ Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева, руководителя Минкультуры Ольги Любимовой и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Согласно данным оперштаба от 18 мая, в России коронавирусом болеют свыше 290,6 тысячи человек. Жертвами заболевания стали около 2,7 тысячи пациентов, врачи выписали уже 70 тысяч выздоровевших.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавируса в стране в среднем в 7,4 раза ниже, чем во всем мире.

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