00:07 19 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.81
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, архивное фото

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с COVID-19 и ситуацию на Ближнем Востоке

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200518/30292435/Putin-i-Erdogan-obsudili-borbu-s-COVID-19-i-situatsiyu-na-Blizhnem-Vostoke.html

В ходе разговора стороны подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообшила пресс-служба Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ
Лавров оценил ситуацию в Ливии

"Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин. Глава российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, стороны согласились, что необходимо возобновить перемирие и вести межливийский диалог на основе решений берлинской международной конференции, которая прошла в январе текущего года.

"Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Vladimir Putin și Reep Tayyp Erdogan, imagine simbol
© Sputnik / Алексей Никольский
Переговоры Путина с Эрдоганом: президенты сделали первые заявления

В понедельник, 18 мая, силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя. Ранее на авиабазе под Триполи находились войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Организованный мир: как в разных странах соблюдают социальную дистанцию
В Сирии появилась памятная табличка на месте гибели летчика Романа Филипова
В Сирии появилась памятная табличка на месте гибели летчика Романа Филипова
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться