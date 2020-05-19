Пока вы спали: откровения Кику, комендантский час в Турции и COVID-19 за сутки

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КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. В какой ситуации правительство Молдовы станет бесполезным, хроника коронавируса за сутки и решение турецкого лидера Эрдогана, - вот три сюжета, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

Условия отставки

Премьер-министр Молдовы Ион Кику озвучил условия, которые заставят его уйти в отставку. Выступая в понедельник вечером в эфире одного из частных телеканалов, глава молдавского кабмина подчеркнул, что при развале парламентского большинства правительство станет бесполезным.

"Если мы останемся без парламентского большинства и у нас будет уверенность в том, что ни одна наша инициатива не будет поддержана, я не вижу цели этого правительства", - сказал Кику.

Также премьер выразил сожаление, что в Молдове сорвалась попытка получить российский кредит. Но, добавил Кику, руководство страны намерено инициировать новые переговоры с Россией.

"Мы упустили возможность получить деньги на выгодных условиях. Теперь страна вынуждена искать иные варианты покрытия бюджетного дефицита", - сказал премьер.

Он дал осторожную оценку дальнейшим шагам.

"Мы направили письмо России с просьбой возобновить переговоры по кредитному соглашению. Но у меня нет убежденности, что Москва захочет вернуться к переговорам", - заявил Кику.

Напомним, что Конституционный суд признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро. Запрос был инициирован депутатами парламентской группы Pro Moldova, костяк которой сформирован некотрыми бывшим членам Демпартии.

Вынужденная мера

В Турции снова введен комендатнский час. Такое распоряжение издал лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Sputnik Turkey.

Режим установлен из-за ситуации с коронавирусом. Мера будет действовать во всех провинциях на период празднования окончания Рамадана, то есть с 23 по 26 мая.

"С 23 по 26 мая во всех провинциях объявляется комендантский час. С 29 мая будут частично открываться мечети для некоторых коллективных молитв при соблюдении всех санитарных мер, остальные молитвы пока должны проводиться индивидуально", — сказал Эрдоган.

"Хроника" коронавируса

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, число заразившихся во всем мире составляет 4 891 419 человек, 320 137 из которых скончались, а 1 907 423 — выздоровели.

За минувшие сутки в мире заразились 88 256 человек (в предыдущие сутки - 80 123). Умерших - 3 291 против 3 435 (утро 18 мая). За 24 часа выздоровел 52 941 человек (18 мая - 40 831).

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (1 550 294), Россия (290 678), Испания (278 188), Бразилия (255 368), Великобритания (246 406), Италия (225 886), Франция (179 927), Германия (177 289), Турция (150 593), Иран (122 492).

В России было официально объявлено о 290 678 случаях заболевания коронавирусом. 70 209 человек уже выздоровели. Зарегистрировано 2722 летальных исхода.

В Молдове после проведения 508 тестов, были зафиксированы 78 случаев заражения,сообщил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш. Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло в Республике Молдова 6 тысяч 138 случаев.

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.

Компания в конце апреля приступила к испытанию оперативно разработанного препарата на группе добровольцев, передает ria.ru

В заявлении говорится, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.

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