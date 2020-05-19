Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Американские военные в Сирии активно взаимодействуют с боевиками, заявил один из членов ИГ*(запрещенная террористическая организация во многих странах, включая Молдову и Россию) Абу Хамзи.

Как сообщает РИА Новости, бывший полевой командир сбежал вместе с группой боевиков с военной базы США в Эт-Танфе и сдалась правительственным силам Сирии. По словам Абу Хамзи, армейцы США обучают боевикoв и работают c ними.

"Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там. <…> Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, они сейчас обучают их и работают с ними", — рассказал Абу Хамзи.

B частности, Самир рассказал об американском капитанe по имени Майк, который обучал террористoв обращаться c американскими пулеметами 40-го и 50-го калибрoв.

Капитан Майк, которого упомянул сбежавший боевик, был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор ничего не знает о том, как американские власти "пользуются сирийскими боевиками", "он только умеет использовать оружие" и обучает, как обращаться с ним. В частности, Абу Хамзи учили применять американские пулеметы 40-го и 50-го калибров.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. В 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные, находится лагерь беженцев. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

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