Додон выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Додон предложил проводить часть мероприятий ЕАЭС в Молдове, отметив, что Кишинев готов обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Молдова заинтересована в развитии отношений с ЕАЭС и даже готова присоединиться к Евразийскому банку развития (ЕАБР). Об этом заявил во вторник президент республики Игорь Додон в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции.

"Очень положительно оцениваю начатые в этом году переговоры по присоединению Молдовы к Евразийскому банку. Хочу подчеркнуть — мы настроены успешно завершить переговоры с банком и дать старт первым инвестиционным проектам", - сказал Додон.

Президент обозначил ряд приоритетных для Молдовы направлений — агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли.

Додон отметил, что Молдова - первая страна-наблюдатель в этой организации.

"Но мы видим, что все больше стран хотят присоединиться к этому перспективному интеграционному проекту на просторах СНГ", - сказал он.

Также глава республики поблагодарил руководителей стран-участниц ЕАЭС за оказанную поддержку в кризисный период.

Кроме того, Додон предложил проводить часть мероприятий ЕАЭС в Молдове, отметив, что Кишинев готов обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов.

Молдова является наблюдателем при ЕАЭС с мая 2018 года.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

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