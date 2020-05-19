Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

В марте Москва в три раза сократила вложения в американские государственные облигации - с 12,58 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда. Это менее одного процента международных резервов.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. От казначейских бумаг США избавляются и другие центробанки мира. Почему инвесторы бегут с рынка трежерис, разбиралась обозреватель РИА Новости.

Почти до нуля

Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона - на краткосрочные.

Как отметили в Вашингтоне, это первое существенное сокращение российских инвестиций в госдолг правительства США за последние месяцы. Еще два года назад Центробанк распродал практически весь портфель трежерис, опасаясь их заморозки в рамках санкций.

В 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от этих бумаг начали избавляться.

В 2018-м Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. Доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.

По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год увеличился на 651 тонну. Это максимум с 1971-го, когда Штаты отказались от золотого стандарта. Крупнейшим покупателем драгметалла в 2019 году была Россия - 20% всех приобретений в госрезервы. ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 159 тонн - до 2270,56 тонны (73 миллиона унций).

Распродали все

От американского долга избавляется не только Россия. Как следует из статистики Минфина Соединенных Штатов, в марте бегство иностранных инвесторов - как частных, так и государственных - было беспрецедентным.

За месяц зарубежные держатели трежерис сбросили их на 256 миллиардов долларов, сократив общий портфель до 6,81 триллиона долларов.

Из 33 стран - крупнейших кредиторов американской экономики - вложения нарастили лишь Япония (на 3,4 миллиарда), Швейцария (1,3), Тайвань (4,1), Филиппины (1,3) и Австралия (1,8). Активно продавали казначейские облигации США центробанки развивающихся стран - им потребовались доллары, чтобы поддержать падающие национальные валюты на фоне коронавирусного кризиса.

Банк России тоже с начала марта продал на Московской бирже 6,6 миллиарда долларов, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета и снижение котировок Urals. Как следует из статистики, в первую очередь ЦБ избавлялся от краткосрочных американских облигаций: вложения в них сократились более чем в 17 раз.

Крупнейшим продавцом выступила Саудовская Аравия - королевство избавилось от трежерис на 25,3 миллиарда долларов. В Бразилии и Индии показатели немногим меньше - 21,5 и 21 миллиард соответственно.

Это не сулит Вашингтону ничего хорошего, поскольку полуторатриллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. Продажи американского долга оказались рекордным и неожиданными, констатируют аналитики. В предыдущие кризисы, например в 2008 году, спрос на трежерис, наоборот, рос.

"Готов ли Банк России к пусть пока маловероятному, но возможному сценарию заморозки инвестиций ряда стран в американские бонды и, соответственно, сильнейшему удару по статусу доллара как резервной валюты? Однозначно да. В таком случае единственным активом-убежищем будет золото", - отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

Печатный станок

Чтобы справиться с оттоком иностранных инвесторов и покрыть дефицит бюджета, Федрезерв уже включил печатный станок на полную мощность: регулятор объявил о скупке бумаг в неограниченном объеме, всего за два месяца увеличив баланс на 2,9 триллиона долларов.

До сих пор непонятно, как масштабное вливание денег в экономику скажется на американской валюте. Для антикризисных мер Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства. Баланс ФРС вырос до 6,42 триллиона долларов - это почти 30 процентов докризисного американского ВВП.

По расчетам крупнейших банков, в 2020 году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны. А баланс Федеральной резервной системы к окончанию коронавирусного кризиса, по оценкам аналитиков, раздуется до десяти триллионов. Поскольку все эти средства, по сути, - результат работы печатного станка, инвесторы отвернутся от ничем не обеспеченной валюты.

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