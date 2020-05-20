Пока вы спали: реплика Кику, крушение вертолета, прогноз ВБ о бедности в мире

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику написал в соцсетях, что не будет отчитываться перед причастными к краже миллиарда, Всемирный банк прогнозирует, что до 60 миллионов людей могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии, а у изобретателя Илона Маска сгорела ракета - вот несколько сюжетов, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

И ты, Канду?..

Молдавский премьер Ион Кику опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок запроса депутатов, перебежавших из фракции ДМПМ в самопровозглашенную группу Pro Moldova. Парламентарии требуют созвать заседание законодательного собрания страны, чтобы заслушать главу правительства о предпринятых мерах для борьбы с пандемией COVID-19. Кику сопроводил свой пост гневной репликой в адрес лидера группы Андриана Канду.

"Отчитываться перед таким индивидуумом - обидеть целую страну", - написал премьер в социальной сети.

По мнению Кику, депутат причастен к краже миллиарда из банковской системы страны.

"Я убежден, что нынешнее руководство Генеральной прокуратуры в сотрудничестве с компетентными органами Латвии (с которыми мы уже договорились сформировать смешанную команду для расследования этого преступления против народа Молдовы), привлечет к ответственности воров миллиарда", - написал он.

Ранее Кику озвучил условия, которые заставят его уйти в отставку. Выступая в эфире одного из частных телеканалов, глава молдавского кабмина подчеркнул, что при развале парламентского большинства правительство станет бесполезным.

Найдены "черные ящики" МИ-8

В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Клинском районе Московской области погибли трое членов экипажа. Подробности катастрофы со ссылкой на представителя экстренных служб приводит РИА Новости.

По информации агентства, поисковая группа обнаружила на месте падения военного вертолета оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. На месте работала комиссия Главного командования ВКС РФ.

Печальный прогноз Всемирного банка

До 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", - заявил Малпасс в ходе телеконференции.

По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах. Банк обязался выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года, уточнил Малпасс.

Новая неудача Маска

Пожар возник при испытании прототипа космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов. Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Тестирования проходили в деревне Бока-Чика в штате Техас.

На видео запечатлен момент ЧП. В качестве причины произошедшего рассматривается утечка одного из компонентов топлива космического корабля.

Это уже не первые неудачные испытания SpaceX. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Впоследствии, еще один прототип Starship SN1 разорвался на части в ходе тестового надува жидким азотом в феврале. В апреле с прототипом космического корабля Starship SN3 ситуация повторилась.

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