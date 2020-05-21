Пока все спали: День культурного разнообразия и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Молдова - это многонациональное государство, в котором гармонично сочетаются разные культуры, отметила спикер Зинаида Гречаная в своем сообщении по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Спикер напомнила, что "день был основан ООН, чтобы люди лучше осознавали ценности культурного разнообразия и важность диалога между цивилизациями, независимо от языка, этнической принадлежности, вероисповедания или экономического развития государств".

"Республика Молдова - это многонациональное государство, в котором гармонично сочетаются разные культуры - этим наша страна прекрасно выделяется на карте Европы. Сосуществование культур, обычаев, традиций разных народов на молдавской земле - это достояние, которым мы гордимся и которое должны сохранять с любовью и мудростью", - подчеркнула председатель парламента.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 5 миллионам человек.

К 08.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 999 тысячи 981. Из них миллион 899 тысяч 285 человек выздоровели, 328 тысячи 169 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 551 тысяча 853). Следом идут Россия (308 тысяч 705) и Бразилия (291 тысяча 579).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (249 тысяч 619), Испания (232 тысячи 555), Италия (227 тысяч 364), Франция (181 тысяча 700), Германия (178 тысяч 473), Турция (152 тысячи 587) и Иран (126 тысяч 949).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 19 тысяч 230 зараженных, в Румынии - 17 тысяч 387, а в Молдове - 6 тысяч 553.

Для кого коронавирус особенно опасен

В условиях пандемии COVID-19 летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в интервью телеканалу RT

Специалист подчеркивает, что в группу риска входят люди с эндокринопатиями — пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Эксперт отметила, что повышенный риск смертности от COVID-19 обусловлен широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма коронавирусной инфекции.

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