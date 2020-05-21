Пока все спали: День культурного разнообразия и ситуация с коронавирусом

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Молдова - это многонациональное государство, в котором гармонично сочетаются разные культуры, отметила спикер Зинаида Гречаная в своем сообщении по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития.
Спикер напомнила, что "день был основан ООН, чтобы люди лучше осознавали ценности культурного разнообразия и важность диалога между цивилизациями, независимо от языка, этнической принадлежности, вероисповедания или экономического развития государств".
"Республика Молдова - это многонациональное государство, в котором гармонично сочетаются разные культуры - этим наша страна прекрасно выделяется на карте Европы. Сосуществование культур, обычаев, традиций разных народов на молдавской земле - это достояние, которым мы гордимся и которое должны сохранять с любовью и мудростью", - подчеркнула председатель парламента.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 5 миллионам человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 551 тысяча 853). Следом идут Россия (308 тысяч 705) и Бразилия (291 тысяча 579).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (249 тысяч 619), Испания (232 тысячи 555), Италия (227 тысяч 364), Франция (181 тысяча 700), Германия (178 тысяч 473), Турция (152 тысячи 587) и Иран (126 тысяч 949).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 19 тысяч 230 зараженных, в Румынии - 17 тысяч 387, а в Молдове - 6 тысяч 553.
Для кого коронавирус особенно опасен
Специалист подчеркивает, что в группу риска входят люди с эндокринопатиями — пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.
Эксперт отметила, что повышенный риск смертности от COVID-19 обусловлен широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма коронавирусной инфекции.
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