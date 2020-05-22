Пока все спали: визит экспертов Роспотребнадзора и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Группа специалистов Роспотребнадзора оказала комплексную поддержку профильным ведомствам Республики Молдова в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в Роспотребнадзоре.

В сообщении уточняется, что ученые из ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" и ФКУЗ "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора в ходе работы провели консультации с представителями профильных ведомств, региональными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишиневе, Тирасполе и других городах.

Эксперты находились в республике в течение недели.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что целью визита было "содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта Российской Федерации".

"Проведенные российскими специалистами мероприятия вносят вклад в укрепление системы реагирования на инфекционные угрозы в Республике Молдова и скорейшую нормализацию эпидемиологической ситуации на всем евразийском едином эпидемиологическом пространстве", - заключили в ведомстве.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек.

К 07.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 102 тысячи 573. Из них миллион 948 тысяч 746 человек выздоровели, 332 тысячи 924 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 557 тысяч 287). Следом идут Россия (317 тысяч 554) и Бразилия (310 тысяч 87).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (252 тысячи 246), Испания (233 тысячи 37), Италия (228 тысяч 6), Франция (181 тысяча 951), Германия (179 тысяч 21), Турция (153 тысячи 548) и Иран (129 тысяч 341).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 19 тысяч 706 зараженных, в Румынии - 17 тысяч 585, а в Молдове - 6 тысяч 704.

Клинтон и Паттерсон выпустят второй роман

Второй детективный роман экс-президента США Билла Клинтона и писателя Джеймса Паттерсона "Дочь президента" (The President's Daughter) будет опубликован в июне 2021 года, сообщает издание Publishers Weekly.

Публикацией книги займутся издательства Alfred A. Knopf и Hachette, сотрудничавшие с Клинтоном и Паттерсоном во время работы над дебютным романом "Президент исчез" (The President Is Missing).

Первый совместный роман "Президент исчез" вышел в июне 2018 года и стал лидером продаж в первую неделю после публикации.

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