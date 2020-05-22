Пока все спали: визит экспертов Роспотребнадзора и ситуация с коронавирусом

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Группа специалистов Роспотребнадзора оказала комплексную поддержку профильным ведомствам Республики Молдова в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в Роспотребнадзоре.
Эксперты находились в республике в течение недели.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что целью визита было "содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта Российской Федерации".
"Проведенные российскими специалистами мероприятия вносят вклад в укрепление системы реагирования на инфекционные угрозы в Республике Молдова и скорейшую нормализацию эпидемиологической ситуации на всем евразийском едином эпидемиологическом пространстве", - заключили в ведомстве.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 557 тысяч 287). Следом идут Россия (317 тысяч 554) и Бразилия (310 тысяч 87).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (252 тысячи 246), Испания (233 тысячи 37), Италия (228 тысяч 6), Франция (181 тысяча 951), Германия (179 тысяч 21), Турция (153 тысячи 548) и Иран (129 тысяч 341).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 19 тысяч 706 зараженных, в Румынии - 17 тысяч 585, а в Молдове - 6 тысяч 704.
Клинтон и Паттерсон выпустят второй роман
Второй детективный роман экс-президента США Билла Клинтона и писателя Джеймса Паттерсона "Дочь президента" (The President's Daughter) будет опубликован в июне 2021 года, сообщает издание Publishers Weekly.
Публикацией книги займутся издательства Alfred A. Knopf и Hachette, сотрудничавшие с Клинтоном и Паттерсоном во время работы над дебютным романом "Президент исчез" (The President Is Missing).
Первый совместный роман "Президент исчез" вышел в июне 2018 года и стал лидером продаж в первую неделю после публикации.
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