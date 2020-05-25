Пока все спали: общие рынки газа, ситуация с коронавирусом и решение Трампа

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Колебания мировых цен на энергоносители могут ускорить переговоры по созданию общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе. Такое заявление сделал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
"На сегодня идут сильные колебания в ценах на энергоносители. Я думаю, эти колебания упростят скорость договоренностей. Поскольку в ситуации нестабильных рынков, чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "Беларусь 1".
В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.
В мае 2018 года Молдова получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,4 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 643 тысячи 238). Следом идут Бразилия (363 тысячи 211) и Россия (344 тысячи 481).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (260 тысяч 916), Испания (235 тысяч 772), Италия (229 тысяч 858), Франция (182 тысячи 709), Германия (180 тысяч 328), Турция (156 тысяч 827) и Индия (138 тысяч 536).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 20 тысяч 986 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 70, а в Молдове - 7 тысяч 93.
Ограничения для посетивших Бразилию
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Сегодняшняя акция поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране. Эти новые ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - отмечается в документе.
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