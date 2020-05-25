Пока все спали: общие рынки газа, ситуация с коронавирусом и решение Трампа

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КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Колебания мировых цен на энергоносители могут ускорить переговоры по созданию общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе. Такое заявление сделал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

"На сегодня идут сильные колебания в ценах на энергоносители. Я думаю, эти колебания упростят скорость договоренностей. Поскольку в ситуации нестабильных рынков, чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Лидеры стран ЕАЭС во время саммита 19 мая, который прошел в формате видеоконференции, в основном одобрили, но окончательно не приняли проект стратегических направлений развития интеграции до 2025 года, документ будет доработан. Одним из спорных пунктов проекта является вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке. В частности, Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте документа общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.

Глазьев напомнил, что "если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, которая официально принята, по ней ведется работа". "Она, несомненно, будет завершена в установленные сроки. Никто решение этих задач не откладывает, речь идет о нюансах, которые важны", - сказал он.

В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.

В мае 2018 года Молдова получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,4 миллиона человек.

К 07.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 407 тысяч 701. Из них 2 миллиона 168 тысяч 564 человека выздоровели, 345 тысяч 60 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 643 тысячи 238). Следом идут Бразилия (363 тысячи 211) и Россия (344 тысячи 481).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (260 тысяч 916), Испания (235 тысяч 772), Италия (229 тысяч 858), Франция (182 тысячи 709), Германия (180 тысяч 328), Турция (156 тысяч 827) и Индия (138 тысяч 536).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 20 тысяч 986 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 70, а в Молдове - 7 тысяч 93.

Ограничения для посетивших Бразилию

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

"Сегодняшняя акция поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране. Эти новые ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - отмечается в документе.

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